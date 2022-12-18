. Светлана Бондарчук рассказала, почему развелась с мужем
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Светлана Бондарчук рассказала, почему развелась с мужем

Светлана Бондарчук рассказала, почему развелась с мужем
Светская львица Светлана Бондарчук призналась, что у нее с мужем случился кризис. Светлана и Федор развелись шесть лет назад после 25 лет брака. С тех пор оба нашли счастье в личной жизни: Федор женился на Паулине Андреевой и снова стал отцом, а Светлана вышла замуж за Сергея Харченко. Телеведущая заверила, что в расставании с мужем не было драмы. Это решение казалось лежащим на поверхности.  «У нас никто не уходил от кого-то ради кого-то другого. Просто случился кризис, пике, из которого мы не смогли выбраться. У каждого из нас жизнь стала продолжаться, и только через время какие-то вещи стали происходить», — призналась Светлана.
Она продолжила общаться с бывшим мужем, поскольку у них есть общие дети и внуки. Актриса выразила надежду на то, что такие отношения удастся сохранить и в дальнейшем. Светлана не скрывает, что расставание после стольких лет вместе всегда ранит, по какой бы причине супруги не решили больше не быть вместе. «В нашем случае не было третьих лиц, которые на это повлияли. Просто мы перешли ту грань, когда можно было сохранить семью в том формате, в котором она должна быть. Это сложно», — резюмировала бывшая жена режиссера в эфире своего YouTube-шоу «Света вокруг света».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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