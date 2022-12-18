. Татьяна Буланова едва не стала жертвой маньяка

53-летняя певица Татьяна Буланова призналась, что фанат мог убить ее мужа. Артистка снова собралась замуж. На этот раз избранником стал теннисист и бизнесмен Валерий Руднев, моложе нее на 19 лет. Но спортсмен сумел доказать знаменитости серьезность своих чувств и преданность. Это будет третий брак певицы, громко заявившей о своем таланте тридцать лет назад песней про то, что не кончается синее море. Как призналась Буланова, с синим морем у нее была связана яркая история, которая чуть не закончилась трагически. В приморском городе Ейске жил в конце 90-х слишком настойчивый поклонник плачущей исполнительницы. Видимо, он очень проникся ее хитом про бесконечность стихии воды. И сначала принялся названивать по телефону, потом пытался прорваться к ней во время выступления, поджидал в подъезде и бросал в почтовый ящик целые тетради своих признаний. Обещал небо в алмазах и дочку, если певица согласится принять его ухаживания. А себя называл не иначе как внебрачным сыном Владимира Высоцкого. И, кстати, был действительно на него похож.Обострилась ситуация, когда Буланова приехала на гастроли в Ейск. Она как раз была первый раз замужем за музыкантом Николаем Тагриным. «Уже после выступления раздавала автографы, мои музыканты все по машинам разошлись. И вдруг из темноты он появляется: «Почему не пишешь?». Я обомлела, думаю, ну что же делать. Появился мой режиссер, быстро забежала в машину. Так он подходит и говорит моему мужу: «Еще раз с ней увижу, зарежу», — поделилась давними страхами Татьяна со Светланой Бондарчук в ее авторской программе. От греха вся команда тут же решила спешно ехать в ближайший Ростов. И это был не единственный случай. Певица пользовалась популярностью почему-то у мужчин, находящихся в местах лишения свободы и только вышедших на свободу. Они заваливали ее посланиями. А однажды один из поклонников принялся звонить в дверь, и когда ему не открыли, принялся молиться прямо на лестничной площадке. Так что скучать артистке было некогда.