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Татьяна Буланова стала извращенной

Татьяна Буланова стала извращенной
Певица Татьяна Буланова рассказала об отношении к молодому мужу. Артистка выходит замуж за мужчину, который моложе нее на 19 лет. 53-летняя Татьяна Буланова в интервью Светлане Бондарчук все-таки призналась, что на самом деле выходит замуж за мужчину намного моложе нее. Ранее она стеснялась об этом говорить и категорически отказывалась от данного факта. Буланова даже намерена сменить фамилию и взять у мужа – 34-летнего экс-теннисиста Валерия Руднева. Артистка не скрыла, что сама была ранее не в восторге от подобного рода отношений, видя в них нечто ненормальное, извращенное.
«Валера меня намного младше. На 19 лет. На самом деле, раньше я считала, что если мужчина настолько младше женщины - это ненормально, это какое-то извращение. Прошло время, я повзрослела, вырос Валера», - сказала Буланова. Отметим, что Татьяна Буланова уже дважды состояла в браке. С первым супругом, продюсером Николаем Тагриным, она прожила 13 лет. Со вторым, футболистом Владиславом Радимовым, немного меньше – 11.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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