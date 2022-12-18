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Татьяна Навка рассказала о Петре Чернышеве

Татьяна Навка рассказала о Петре Чернышеве
Фигуристка Татьяна Навка рассказала о помощи звездной семье. Прославленная фигуристка переживает за жену близкого друга Петра Чернышева. Она верит, что актриса поправится в скором времени. В суете забот и ежедневных дел, олимпийская чемпионка не забывает уделять внимание мужу и детям. Навка давно работает вместе с Петром Чернышевым. Супруг Анастасии Заворотнюк принимает участие в ледовых шоу и уже стал близким другом Татьяны. Она часто отзывается о нем, как о добром и справедливом человеке. «Петр — моя опора, партнер и помощник. Я счастлива, он безумно талантливый человек. У Пети очень теплая интеллигентная харизма, он такой принц. Он невероятной души человек, порядочный», — говорит жена пресс-секретаря президента.
По словам фигуристки, все коллеги переживают за семью Чернышева и надеяться на скорейшее выздоровление звезды сериала «Моя прекрасная няня». «Безусловно, есть друзья, которые помогают Петру. У нас было шоу — все деньги, которые заработали, перевели Петру в помощь. Все фигуристы выступали бесплатно. Конечно, мы все его поддерживаем, мы с ним и верим в то, что тяжелые испытания, которые выпали на его семью, когда-то все-таки выровняются в лучшую сторону. Петя работает, ему очень тяжело, но я рядом. Он это знает», — поделилась Навка в Надеждой Стрелец.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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