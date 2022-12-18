. Татьяна Навка рассказала об отношениях с мужем Дмитрием Песковым
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Татьяна Навка рассказала об отношениях с мужем Дмитрием Песковым

Татьяна Навка рассказала об отношениях с мужем Дмитрием Песковым
Фигуристка Татьяна Навка в одном из интервью рассказала о личной жизни. Как известно, больше восьми лет Татьяна счастлива в браке с Дмитрием Песковым. Они воспитывают общую дочь Надежду которая пошла по стопам матери и тоже увлекается танцами на льду. Спортсменка с прежней силой обожает супруга и готова провести с ним всю жизнь.
«Ценим каждый день, благодарна каждому дню. Безусловно, не было таких отношений, если бы мы в 18 лет встретились. Потому что не было опыта, понимания жизни. Конечно, сейчас мудрость и ценности другие. Знаю, что уже ничего не изменится никогда», — рассказала Навка в интервью Надежде Стрелец на YouTube.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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