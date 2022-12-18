. Традиции и приметы Саввина дня, 18 декабря 2022 года, подскажут, какой будет погода и что не следует делать

Православные верующие 18 декабря чтут память преподобного Саввы Освященного. Народное название праздника — Саввин день. Приметы, традиции, обычаи и обряды помогут понять, как жили наши предки, что для них было важно, к чему они прислушивались. Узнайте, чем можно заниматься в этот день, какие действия под запретом, какой будет погода в ближайшее время.

Саввин день, 18 декабря 2022 года: традиции, поверья, обряды

В Саввин день запрещено работать, особенно женщинам. Кроме того, в этот период запрещается ходить друг к другу в гости, праздник нужно проводить в кругу семьи дома.

Главной традицией этого дня был поход в церковь. Люди шли в святую обитель помолиться, покаяться и попросить Господа о помиловании. Каяться следует перед иконой святого Саввы. Женские молитвы в этот день будут услышаны первыми. Зачастую на Саввин день представительницы прекрасного пола молятся о здоровье своих половинок.

В старину люди верили, что в этот день по улицам ходит Мороз (старик с белой бородой), рисует узоры на окнах и «дышит» на стекла холодом. Если с ним повстречаться, то он мог даже убить человека. Мороз, как правило, в это время усиливается, поэтому старались без особой надобности не выходить на улицу 18 декабря (особенно в темное время суток).





В Саввин день категорически запрещено ругаться. В старину этот запрет действовал только на тех, кто имел в хозяйстве лошадь. В нынешнее же время владельцам любого транспорта следует «следить за языком» в этот день. Иначе может случится какая-то неприятность в дороге. Мужчинам 18 декабря не стоит работать, потому как весь их труд будет напрасным.

В старину представители сильного пола устраивали так называемые «похороны Савки». Они накрывали богатый стол, приглашали всех родственников, просили у них прощения за все обиды, совершенные за прошедший год, и обещали исправиться. Затем было принято веселиться и праздновать.

Женщинам нельзя заниматься рукоделием в этот день. Беременным женщинам запрещается мыть голову 18 декабря, иначе это плохо отразится на здоровье их будущего малыша (у него будет плохая память).

Саввин день — благоприятный период для сватовства и женитьбы. Люди верят, что пара, которая соединит свои судьбы в этот день, проживет долгую и счастливую семейную жизнь.

Приметы на 18 декабря 2022 года





С праздником Саввин день связано множество примет.

Подмечено, если в семье кто-то умрет в этот день, то на протяжении года смерть еще раз «заглянет» в этот дом.

Потепление наступит, если белка покидает свое гнездо в мороз 18 декабря.

Пурга и снежная вьюга будут, если услышать пение снегиря на Саввин день.

Потепление будет, если на замерзших окнах тает снег.

Оттепель в ближайшие дни наступит, если рыхлый снег начал таять с просветами.

Огонь красный в печи является предвестником скорой стужи.

Дым столбом поднимается вверх – к морозу, стелется по земле – к снегопаду, разлетается по сторонам – к ненастью.

Люди, рожденные на Саввин день 18 декабря, очень трудолюбивы. Их талисманом является хризоберилл либо хризолит.