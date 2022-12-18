. Три иркутянки незаконно оформили в собственность земельный участок на Байкальском тракте

Следственный комитет в Иркутске возбудил уголовное дело в отношении трех женщин по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Дело возбуждено на основании материалов УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

По версии следствия, в мае 2021 года три иркутянки в возрасте от 39 до 67 лет по подложным документам зарегистрировали право собственности на земельный участок в пойме реки Королок по Байкальскому тракту. Площадь участка — 27 гектаров. Ранее землю предоставили одной из женщин во временное пользование. Ушаковскому муниципальному образованию Иркутского района подозреваемые причинили ущерб более 100 миллионов рублей.

Следователи совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области провели пять обысков по местам жительства и работы иркутянок. Одну женщину суд оставил под подпиской о невыезде, остальные находятся под домашним арестом. Расследование продолжается.



