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Участники первого съезда РДДМ предложили создать программу бесплатных путешествий для молодежи

Участники первого съезда РДДМ предложили создать программу бесплатных путешествий для молодежи

На первом съезде Российского движения детей и молодежи (РДДМ) предложили создать программу бесплатных путешествий по стране для молодежи, сообщает РИА "Новости".

Одна из участниц мероприятия отметила, что молодежь хочет путешествовать по России и изучать историю и культуру своей страны, но так как нет никакой программы по примеру "Пушкинской карты", ребятам приходится ездить "с родителями на море". Девушка предложила создать программу для путешествий молодежи - начислять баллы за какие-то достижения и заслуги, чтобы у молодых людей была возможность путешествовать.


Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев пообещал подумать над этим предложением.

"Идея очень хорошая. Это обсуждается. Тоже в Китае есть программа… Каждый китаец обязан посетить определенное количество регионов Китая для того, чтобы китайцы знали свою страну. Мне кажется, что для России это тоже очень хорошая история. Надо подумать про финансирование и как это все реализовать", - сказал Тарбаев на дискуссионной площадке о туризме и путешествиях "Открывай страну!".

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По материалам: uposters.ru

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