. Умерла «лыжная бабушка Камчатки» альпинистка Людмила Аграновская

Первая альпинистка в СССР со званием «Снежный барс» Аграновская умерла в возрасте 90 лет

Альпинистка Людмила Аграновская, первая в СССР получившая звание «Снежный барс», умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram.

«Не стало Людмилы Семеновны Аграновской. «Лыжная бабушка Камчатки» ушла из жизни сегодня», — написал он. Губернатор напомнил, что Аграновская стала первой женщиной в СССР, получившей звание «Снежный барс» — неофициальный титул, который присваивали покорившим все советские семитысячники.

«Воспитанников нашей «лыжной бабушки» огромное количество, многие добились в спортивной карьере высот. Её имя навсегда золотыми буквами вписано в историю Камчатки», — добавил Солодов, отметив, что в 1969 году Аграновская и ее муж создали на Камчатке первую специализированную горнолыжную школу «Эдельвейс».

В 2017 году при попытке взобраться на Эверест и стать старейшим покорителем горы скончался самый пожилой в мире альпинист Мин Бахадур Шерхан. Он умер на склоне горы в возрасте 85 лет от сердечной недостаточности.