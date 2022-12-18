. Умерла «лыжная бабушка Камчатки» альпинистка Людмила Аграновская
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Умерла «лыжная бабушка Камчатки» альпинистка Людмила Аграновская

Умерла «лыжная бабушка Камчатки» альпинистка Людмила Аграновская

Умерла «лыжная бабушка Камчатки» альпинистка Людмила АграновскаяПервая альпинистка в СССР со званием «Снежный барс» Аграновская умерла в возрасте 90 лет

Альпинистка Людмила Аграновская, первая в СССР получившая звание «Снежный барс», умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram.

«Не стало Людмилы Семеновны Аграновской. «Лыжная бабушка Камчатки» ушла из жизни сегодня», — написал он. Губернатор напомнил, что Аграновская стала первой женщиной в СССР, получившей звание «Снежный барс» — неофициальный титул, который присваивали покорившим все советские семитысячники.

«Воспитанников нашей «лыжной бабушки» огромное количество, многие добились в спортивной карьере высот. Её имя навсегда золотыми буквами вписано в историю Камчатки», — добавил Солодов, отметив, что в 1969 году Аграновская и ее муж создали на Камчатке первую специализированную горнолыжную школу «Эдельвейс».

В 2017 году при попытке взобраться на Эверест и стать старейшим покорителем горы скончался самый пожилой в мире альпинист Мин Бахадур Шерхан. Он умер на склоне горы в возрасте 85 лет от сердечной недостаточности.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Умерла «лыжная бабушка Камчатки» альпинистка Людмила Аграновская
Умерла «лыжная бабушка Камчатки» альпинистка Людмила Аграновская
Ким Чен Ын с сестрой пропустили годовщину смерти отца
Ким Чен Ын с сестрой пропустили годовщину смерти отца
Шойгу проинспектировал российские войска в зоне СВО
Шойгу проинспектировал российские войска в зоне СВО
Шеф польской полиции сам выстрелил себе под ноги из украинского подарка
Шеф польской полиции сам выстрелил себе под ноги из украинского
Власти разработают единую концепцию архитектурного облика Байкальска
Власти разработают единую концепцию архитектурного облика Байкальска
В Иркутске на Теплых озерах провалился под лед 45-летний мужчина
В Иркутске на Теплых озерах провалился под лед 45-летний мужчина
ЧП: Разбился вертолет в Бурятии
ЧП: Разбился вертолет в Бурятии
Ирина Хакамада рассказала о дружбе мужчины и женщины
Ирина Хакамада рассказала о дружбе мужчины и женщины
Кристина Асмус стала посмешищем после публичного скандала с мужем
Кристина Асмус стала посмешищем после публичного скандала с мужем
Жениха Татьяны Булановой затравили в сети
Жениха Татьяны Булановой затравили в сети
Ольга Орлова рассказала о танцах дочки в животе
Ольга Орлова рассказала о танцах дочки в животе
Наташа Королева выступала перед бандитами
Наташа Королева выступала перед бандитами

Топ на сегодня

В Иркутске пройдут "Новогодние игры «Энергия» по хоккею с мячом
В Иркутске пройдут "Новогодние игры «Энергия» по хоккею с мячом
Муж певицы Славы проводит время с молодыми девушками
Муж певицы Славы проводит время с молодыми девушками
В США отменили запрет на допуск к секретным данным «отцу атомной бомбы»
В США отменили запрет на допуск к секретным данным «отцу атомной
Алена Шишкова шокировала Викторию Боню своим опухшим лицом
Алена Шишкова шокировала Викторию Боню своим опухшим лицом
Юлия Барановская показала, как украсила гирляндами свой дом к Новому году
Юлия Барановская показала, как украсила гирляндами свой дом к Новому

Еще по теме

Солодов: Первую группу мобилизованных жителей Камчатки проводили к месту службы
Посетители украинского зоопарка отравили снежного барса и пуму
Умерла призер Олимпиады в составе сборной СССР по волейболу
Дочь Людмилы Гурченко умерла в возрасте 58 лет