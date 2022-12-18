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В Европе рассказали о главном страхе властей Украины

В Европе рассказали о главном страхе властей УкраиныОфицер НАТО Атламазоглу: ВСУ боятся нового удара России по Киеву из-за усталости Запада

Власти и Вооруженные силы Украины (ВСУ) боятся повторного российского наступления на Киев. Об этом в статье для 19Fortyfive пишет ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу.

«Потенциальное зимнее наступление на Киев или другие части Украины, вероятно, будет направлено на то, чтобы вынудить Украину пойти на уступки или оказать давление на западных сторонников Украины, которые испытывают усталость после почти десяти месяцев войны, чтобы призвать президента Украины Владимира Зеленского к переговорам», — пишет аналитик.

При этом Атламазоглу отмечает, что российская атака на Киев «кажется нелогичной», так как российские военные «продолжают вести наступательные операции только на Донбассе».

Ранее Российские войска продолжили наступление на донецком направлении и заняли выгодные позиции и рубежи. Военнослужащие Вооруженных сил Украины пытались атаковать в ответ населенные пункты Бахмут и Опытное Донецкой народной Республики, но артиллерийские удары и действия штурмовых групп Российской армии остановили противника.

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По материалам: lenta.ru

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