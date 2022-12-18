. В Иркутске на Теплых озерах провалился под лед 45-летний мужчина

Вечером 17 декабря оперативному дежурному от очевидцев поступила информация о том, что на Теплых озерах в Иркутске под лед провалился человек. Звонивший сообщил, что мужчина пешком пересекал залив по льду и провалился в 300 метрах от берега. Толщина льда на месте происшествия не более пяти сантиметров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.



На место происшествия выехали спасатели аварийно-спасательной службы Иркутска. До их прибытия очевидцы при помощи веревки вытащили пострадавшего из полыньи. 45-летний пострадавший находится в тяжелом состоянии, его доставили в больницу. По предварительной информации, мужчина получил обморожение кистей рук и общее переохлаждение.

Спасатели напоминают, что на водных объектах еще продолжается процесс ледообразования. Из-за нестабильных температур воздуха и выпавших осадков толщина льда неравномерна. Выход на лед смертельно опасен.