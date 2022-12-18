. В Иркутской области за сутки 149 человек заразились коронавирусом

16 декабря в Иркутской области официально подтвердили 149 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии зафиксировали 355 708 случаев заражения. Данные предоставило управление Роспотребнадзора по региону.

За сутки один человек умер от COVID-19, всего умерло 8 839 человек. От сопутствующих заболеваний умерли три жителя региона, всего таких случаев 904. Выздоровело 350 320 человек.