. В Иркутской области за сутки 149 человек заразились коронавирусом
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В Иркутской области за сутки 149 человек заразились коронавирусом

В Иркутской области за сутки 149 человек заразились коронавирусом

16 декабря в Иркутской области официально подтвердили 149 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии зафиксировали 355 708 случаев заражения. Данные предоставило управление Роспотребнадзора по региону.

За сутки один человек умер от COVID-19, всего умерло 8 839 человек. От сопутствующих заболеваний умерли три жителя региона, всего таких случаев 904. Выздоровело 350 320 человек.

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По материалам: irk

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