. В Московских аэропортах сообщили о задержках рейсов из-за непогоды
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В Московских аэропортах сообщили о задержках рейсов из-за непогоды

В Московских аэропортах сообщили о задержках рейсов из-за непогоды

Московские аэропорты продолжают работать в штатном режиме, однако, как сообщают в их пресс-службах, из-за погодных условий перенесены некоторые рейсы. Об этом пишет РИА Новости.

Так, во «Внуково» по решению компаний перенесли ряд рейсов для обработки самолетов противообледенительной жидкостью. При этом службы воздушной гавани продолжают убирать снег на ее территории и распределять химические реагенты.

Представители «Шереметьево» рассказали, что видимость в районе аэродрома достаточна и позволяет судам беспрепятственно взлетать и садиться. Там указали, что также перенесли ряд рейсов на более позднее время в связи со сложными метеоусловиями.

В «Домодедово» рассказали, что задействовали достаточное количество техники и сотрудников специальных аэродромных служб для обеспечения бесперебойной работы гавани в снегопад. При этом там заявили о возможных незначительных отклонениях в расписании в связи с необходимостью противообледенительной обработки самолетов.

Между тем, как писала «Парламентская газета», в выходные 17-18 декабря в Москве, по прогнозам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, выпадет около третий от месячной нормы осадков. При этом, по его словам, в воскресенье высота снежного покрова может достигнуть высоты 30 сантиметров. Эксперт пояснил, такие погодные условия будут связаны с выходом на Русскую равнину средиземноморского циклона.

Ранее из-за погодных условий на автомобильных дорогах Москвы были зафиксированы девятибалльные пробки. Утром 14 декабря движение в столице было парализовано, в частности, из-за гололедицы и большого числа мелких аварий.

# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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