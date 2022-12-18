. В ноябре жители Иркутской области совершили 230 тысяч покупок с помощью SberPay QR

Иркутское отделение Сбербанка фиксирует рост популярности бесконтактной оплаты за товары и услуги SberPay оплата по QR*. В ноябре этого года жители Иркутской области бесконтактно оплатили более 230 000 покупок на сумму 80,5 миллиона рублей. В октябре текущего года эта сумма составляла 53,3 миллиона рублей.

SberPay оплата по QR — это сервис приема бесконтактной оплаты с помощью QR-кода в мобильном приложении Сбера**, 24 000 терминалов Иркутской области уже позволяют провести бесконтактную оплату, используя QR-код, такая возможность есть во многих торговых точках города. QR-код отображается на экране платежного терминала, для оплаты клиенту достаточно считать QR-код камерой своего телефона и подтвердить оплату в один клик в мобильном приложении банка.



Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

— SberPay оплата по QR – это удобный и безопасный способ платежа. Для оплаты не нужна карта или наличные, приобрести нужные товары или оплатить услуги можно используя телефон и мобильное приложение банка.

Оплатить покупки по QR-коду могут владельцы карт Сбербанка и банков-партнеров

ПАО Сбербанк

*СберПэй оплата по КУАр

**16+