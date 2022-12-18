. В Оренбуржье при ДТП с участием грузовика погибли четыре человека
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В Оренбуржье при ДТП с участием грузовика погибли четыре человека

В Оренбуржье при ДТП с участием грузовика погибли четыре человека

В Оренбургской области при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на 74 километре автодороги Самара — Большая Черниговка — Республика Казахстан погибли четыре человека. Об этом сообщается в Telegram-канале интернет-портала «МВД Медиа».

По имеющимся данным, водитель автомобиля марки Skoda при затяжном повороте не справился с управлением и выехал на встречную полосу, вследствие чего произошло столкновение с грузовым автомобилем Scania.

В результате водитель Skoda и три его пассажира скончались на месте до прибытия бригады скорой помощи. Кроме того, еще один пассажир был госпитализирован в тяжелом состоянии. Водитель грузовой машины отказался от госпитализации.

Между тем, как писала «Парламентская газета», 16 декабря при крушении вертолета Ми-8 скончались три члена экипажа судна.

По словам главы республики Бурятии, трагедия произошла в аэропорту «Байкал». Известно, что на борту не было пассажиров.

# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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