. В Тункинском нацпарке обустроили новую смотровую площадку «Саянай зурхэн»

Новую смотровую площадку обустроили в Тункинском нацпарке по федеральному проекту «Сохранение озера Байкал». Смотровая площадка носит название «Саянай зурхэн», что в переводе с бурятского языка означает Сердце Саян, сообщает пресс-служба нацпарка.

Площадь объекта туристической инфраструктуры — 240 квадратных метров, с нее открывается вид на горную реку Ехэ-Угун, берущую начало в горных хребтах Восточного Саяна. Здесь же расположена информационная площадка. От панорамного объекта «Саянай зурхэн» до визитного центра «Хэшэгтэ» идет деревянный настил протяженностью 400 метров, имеется обустроенный спуск к реке. По пути к визитному центру расположены две смотровые площадки с видом на небольшое озеро, где можно понаблюдать за жизнью заповедных обитателей.

К смотровой площадке прилегает экологическая тропа «Саянай зурхэн», которая проходит вокруг священной горы. Протяженность этой тропы составляет 4,6 километра, в том числе с деревянным настилом 2,6 километра. Здесь имеются две смотровые площадки с видом на Тункинские гольцы, и вышка для наблюдения за животными. На экологической тропе установлены 12 беседок, каждая из которых символизирует год жизни по восточному календарю.

«Это место является одной из точек притяжения туристов, которое объединяет в одно целое разные направления отдыха, это экологический и познавательный туризм, лечебно-оздоровительный и горный туризм. Рядом находится сакральное место, дацан Бурхан Баабай, священная гора Хайрхан, являющееся воистину местом силы и притяжения туристов со всего мира», — говорится в сообщении пресс-служба нацпарка.

Вокруг горы совместно с буддистскими общинами «Бурхан Баабай» и «Гандан» устанавливают 108 буддистских ступ со скульптурами Будды Шакьямуни. Здесь находится самое большое гороо — священный круг — в Республике Бурятия, который обходят верующие и посетители нацпарка.





Ступа со скульптурой Будды Шакьямуни. Фото Екатерины Емелиной, IRK.ru Дацан Бурхан Баабай Река Ехэ-Угун, вид со смотровой площадки Тункинские гольцы Река Ехэ-Угун