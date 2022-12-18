. В Усть-Кутском районе горит установка подготовки природного газа на Марковском месторождении
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В Усть-Кутском районе горит установка подготовки природного газа на Марковском месторождении

В Усть-Кутском районе горит установка подготовки природного газа на Марковском месторождении

Вечером 18 декабря в Усть-Кутском районе произошел пожар на Марковском месторождении, в 2,5 километра от поселка Верхнемарково. Возгорание ликвидируют частная пожарная охрана и местная добровольная пожарная дружина, горит технологическая установка комплексной подготовки природного газа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

По предварительной информации, происходит факельное горение установки, угрозы другим установкам нет, площадь пожара около 1000 квадратных метров. В тушении задействованы автоматические системы пожаротушения. На место направлены пожарные расчеты федеральной пожарно-спасательной службы МЧС России из города Усть-Кута. Информация уточняется.

Губернатор Игорь Кобзев сообщил в своем телеграм-канале, что пожару присвоен третий номер сложности. Предположительно, пострадал один человек.



Видео из телеграм-канала Сводка38



Видео из телеграм-канала Игоря Кобзева
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По материалам: irk

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