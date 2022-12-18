. Валерия Ланская рассказала о своем возлюбленном

35-летняя актриса Валерия Ланская призналась, что влюбилась с первого взгляда. Артистка в начале декабря вышла в свет не с мужем Стасом Ивановым, а с артистом балета Эдгаром Голосным и ошарашила публику рассказом о переменах в личной жизни. Актриса призналась, что развелась с режиссером после семи лет брака и успела найти новую любовь в лице коллеги по Московскому театру оперетты. А на днях знаменитости появились на другом мероприятии и впервые рассказали, с чего начались их отношения и как все обстоит на сегодняшний день. Валерия призналась, что Голосной ей понравился сразу, стоило им встретиться, поэтому они довольно быстро решили съехаться и теперь привыкают к бытовым привычкам друг друга. «Это была любовь с первого взгляда… Когда ты любишь, ты же хочешь, чтобы этому человеку было хорошо, а он хочет, чтобы было хорошо тебе. Поэтому мы вообще не спорим»,— поделилась актриса.Восторженно отзывается о Ланской и ее спутник. Он утверждает, что коллега покорила его прекрасными качествами своего характера – добротой, честностью и «безоговорочной любовью». Правда, насладиться обществом друг друга у влюбленных получается редко, потому что последнее время они очень много работают из-за участия в большом количестве спектаклей и даже дома не отрываются от компьютера. Зато в новогодние праздники актриса планирует уехать за город и там хорошенько отдохнуть. «На дачу поедем, за город, в снег! Будут друзья. Вообще обычно всегда отмечаем шумно: фейерверки, шашлыки, веселье», — цитирует актрису «МК».