. Василиса Володина сообщила, что скоро наступит тяжелое время

Астролог Василиса Володина рассказала, что нужно заканчивать все свои дела. Ведущая советует всем не терять времени даром и заняться решением насущных вопросов. По мнению астролога, уже скоро в жизни каждого начнется «пробуксовка», связанная с началом периода ретроградного Меркурия. До того, как это случится, осталось не так много времени. Если не подготовиться к началу сложного этапа, то потом можно пожалеть об этом, ведь период влияния ретроградного Меркурия продлится целых три недели.«Меркурий уже начал закручивать петлю ретроградности, хотя еще не повернул. До 29-го есть еще две недели, успевайте доделать необходимое перед трехнедельной пробуксовкой», — призывает Володина, на Astogift.ru. Ранее астролог составила обнадеживающий финансовый прогноз для разных знаков зодиака. Она сообщила, что в самом начале года удача улыбнется Рыбам, Стрельцам, Ракам и Львам. Они смогут запустить новый бизнес или удачно инвестировать заработанный капитал. Впрочем, обсуждение денежного вопроса Володина рекомендует проводить на личной консультации. Помимо знака зодиака есть много факторов, которые могут оказать влияние на доходы человека. Ранее со своим прогнозом на будущее выступил настоятель Курумканского дацана Еши Намжил. Он сообщил, что в последние дни декабря россиян ожидает событие, которое станет поворотным моментом. Лама предвидит, что в игру вступит большая тропическая страна и окажет воздействие на ход глобальных событий в мире.