. Вика Цыганова заявила, что Даня Милохин завербованный агент
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Вика Цыганова заявила, что Даня Милохин завербованный агент

Вика Цыганова заявила, что Даня Милохин завербованный агент
Певица Вика Цыганова высказалась о тиктокере. По мнению артистки, тиктокеры - несчастье этого времени, их используют для борьбы с Россией и православием. Певица Вика Цыганова, ставшая гостьем последнего выпуска ток-шоу «Алена, блин!», высказала свое мнение по поводу тиктокера Дани Милохина. Она призналась, что жалеет его и всех этих ребят. «Все эти дани… Мне их правда жалко. Но это инструмент. Ими кто-то руководит, в них вкладывают деньги. Те люди, которые ненавидят Россию, ненавидят православие, которые ненавидят наши ценности», - заявила артистка. По ее мнению, таких подростков, можно сказать, «вербуют».
«Таких людей отсматривают. Если у человека есть харизма и на него «наматываются люди. Я его видела в «Ледниковом периоде», он танцевал с Женей Медведевой. Я думала: «Бедная Женя, куда ж ты влипла». Он искрил таким обаянием... Вот что страшно - он действительно подкупает. Потому что бес - он увлекателен. Он настолько очарователен!» Цыганова напомнила, что у Милохина есть брат. Однажды она пошутила, что хотела бы их обоих усыновить. Но Даня ответил, что у них есть мама. «Но уже поздно, это уже «отравлено». Теперь это его путь, его путь покаяния перед Богом и его выбор», - считает певица.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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