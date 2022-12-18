. Власти разработают единую концепцию архитектурного облика Байкальска
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Власти разработают единую концепцию архитектурного облика Байкальска

Власти разработают единую концепцию архитектурного облика Байкальска

Формирование единого стиля территории особой экономической зоны, социально-экономическое развитие Байкальска и меры поддержки туристических проектов обсудили 17 декабря во время круглого стола в Слюдянском районе. Мероприятие, в котором приняли участие представители правительства Иркутской области, местной власти и туристического бизнес-сообщества, прошло в рамках открытия зимнего туристического сезона на Байкале, сообщает пресс-служба областного правительства. Первый заместитель председателя правительства региона Руслан Ситников, открывая круглый стол, отметил, что идет работа в рамках бюджетного цикла 2023-2025, средства предусмотрены, строится коммунальная инфраструктура, улично-дорожная сеть.

Руслан Ситников подчеркнул, что Байкальск – одна из главных локаций, которые необходимо развивать на территории Байкала. Важен структурный и концептуальный подход. При этом работа ведется с учетом экологической повестки, в соответствии с поручением президента РФ, которое было озвучено на Санкт-Петербургском экономическом форуме.

Министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун рассказала о мерах поддержки, на которые могут рассчитывать предприниматели, ведущие или планирующие начать свою деятельность в Байкальске. Это финансовая и нефинансовая помощь институтов развития бизнеса: центра «Мой бизнес», фонда микрокредитования, фонда развития промышленности, корпорации развития Иркутской области.

Кроме этого, в круглом столе приняли участие представители компаний-резидентов особой экономической зоны «Ворота Байкала». Они также проявили интерес к единой концепции облика города и выразили готовность участвовать в ее формировании.

Для гостей и жителей Слюдянского района, принимающих участие в открытии зимнего туристического сезона на Байкале в эти выходные, была подготовлена и развлекательная программа. Трассы горнолыжного курорта «Гора Соболиная» открыли массовым спуском, состоялся фестиваль SNOW ENERGY FEST, во время которого на площадках курорта прошли флешмобы, конкурсы, выступления музыкальных коллективов, розыгрыши подарков от партнеров, шоу райдеров, лазерное и файер-шоу. Для юных гостей возле учебного склона была организована анимационная программа, фотозона с ростовыми куклами.

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По материалам: irk

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