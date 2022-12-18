. Возгорание на Марковском месторождении локализовали

Возгорание на Марковском месторождении локализовано, погибших нет, сообщает пресс-служба ИНК. Количество пострадавших уточняется. Огонь не угрожает лесу и населенным пунктам, угрозы для населения нет.

«В период проведения комплексного опробования технологической установки комплексной подготовки газа 18 декабря произошло возгорание в Усть-Кутском районе Иркутской области на Марковском месторождении. Мероприятия осуществляются в соответствии с Планом ликвидации аварийной ситуации. На месте работают расчёты пожарно-спасательной службы и профессиональное газоспасательное формирование», — говорится в сообщении.

Вечером 18 декабря в Усть-Кутском районе произошел пожар на Марковском месторождении, в 2,5 километра от поселка Верхнемарково. По предварительной информации, горела технологическая установка, площадь пожара составляла около 1000 квадратных метров.