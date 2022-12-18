. Возгорание на Марковском месторождении локализовали
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Возгорание на Марковском месторождении локализовали

Возгорание на Марковском месторождении локализовано, погибших нет, сообщает пресс-служба ИНК. Количество пострадавших уточняется. Огонь не угрожает лесу и населенным пунктам, угрозы для населения нет.

«В период проведения комплексного опробования технологической установки комплексной подготовки газа 18 декабря произошло возгорание в Усть-Кутском районе Иркутской области на Марковском месторождении. Мероприятия осуществляются в соответствии с Планом ликвидации аварийной ситуации. На месте работают расчёты пожарно-спасательной службы и профессиональное газоспасательное формирование», — говорится в сообщении.

Вечером 18 декабря в Усть-Кутском районе произошел пожар на Марковском месторождении, в 2,5 километра от поселка Верхнемарково. По предварительной информации, горела технологическая установка, площадь пожара составляла около 1000 квадратных метров.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Стало известно о смерти сооснователя «Донстроя»
Стало известно о смерти сооснователя «Донстроя»
Площадь пожара на Марковском месторождении составляет 400 квадратных метров
Площадь пожара на Марковском месторождении составляет 400 квадратных
Возгорание на Марковском месторождении локализовали
Возгорание на Марковском месторождении локализовали
Исполнится, сбудется: как правильно загадывать желания на Новый год
Исполнится, сбудется: как правильно загадывать желания на Новый год
Пять человек пострадали при пожаре на газовом месторождении в Иркутской области
Пять человек пострадали при пожаре на газовом месторождении в
Певица Слава вышла на поиски нового мужчины
Певица Слава вышла на поиски нового мужчины
Пьяный Марат Башаров отвратителен и мерзок
Пьяный Марат Башаров отвратителен и мерзок
Солнечная активность в новогодний период: прогноз магнитных бурь с 22 декабря по 3 января 2022 года
Солнечная активность в новогодний период: прогноз магнитных бурь с 22
638 детей участников СВО получают бесплатное питание в школах Иркутской области
638 детей участников СВО получают бесплатное питание в школах
В Усть-Кутском районе горит установка подготовки природного газа на Марковском месторождении
В Усть-Кутском районе горит установка подготовки природного газа на
В Европе рассказали о главном страхе властей Украины
В Европе рассказали о главном страхе властей Украины
Участники первого съезда РДДМ предложили создать программу бесплатных путешествий для молодежи
Участники первого съезда РДДМ предложили создать программу бесплатных

Топ на сегодня

NYT узнала о планах Украины совершить убийство начальника Генштаба РФ Герасимова
NYT узнала о планах Украины совершить убийство начальника Генштаба РФ
Анна Седокова встретила 40-летие одна в Париже
Анна Седокова встретила 40-летие одна в Париже
Россиянам дали советы по защите от кражи аккаунтов в Telegram
Россиянам дали советы по защите от кражи аккаунтов в Telegram
Резиденция Деда Мороза в Иркутске начнет работать 17 декабря
Резиденция Деда Мороза в Иркутске начнет работать 17 декабря
Ольга Орлова рассказала о танцах дочки в животе
Ольга Орлова рассказала о танцах дочки в животе

Еще по теме

В Усть-Кутском районе горит установка подготовки природного газа на Марковском месторождении
Площадь пожара на Марковском месторождении составляет 400 квадратных метров
Пять человек пострадали при пожаре на газовом месторождении в Иркутской области
Пожарные справились с огнем на артиллерийском складе в Нижегородской области