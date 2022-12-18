. За ночь в Иркутске выпала треть месячной нормы снега
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За ночь в Иркутске выпала треть месячной нормы снега

За ночь в Иркутске выпала треть месячной нормы снега

В Иркутске продолжается ликвидация последствий обильного снегопада. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, накануне выпало пять миллиметров осадков – это 28% от месячной нормы, сообщает пресс-служба администрации города.

Все коммунальные службы города работают в усиленном режиме. Очистка парков и скверов находится на контроле МКУ «Городская среда» и выполняется подрядными организациями. На уборку вышли более 110 рабочих, задействовано 13 единиц техники.

МУП «Служба эксплуатации мостов города Иркутска» проводит уборку на путепроводах, автомобильных и пешеходных мостах. Комитеты по управлению округами контролируют работу управляющих компаний по расчистке лестниц и подходов к социальным объектам. Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и обращать внимание на работающую технику, чтобы не создавать дополнительных сложностей на улицах города. В случае экстренных ситуаций обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по номеру: 52-01-12.

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По материалам: irk

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