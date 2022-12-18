. Жениха Татьяны Булановой затравили в сети

Певица Татьяна Буланова пожаловалась на травлю. На днях стало известно, что 53-летняя Татьяна Буланова получила предложение руки и сердца от своего молодого возлюбленного и собирается выйти за него замуж. Новость о помолвке растрезвонила близкая подруга артистки, о чем невеста узнала уже постфактум, и теперь вынуждена справляться с последствиями разгоревшейся шумихи. Звезда эстрады пожаловалась, что больше всех от раскрытия тайны пострадал ее жених Валерий Руднев. Бывший теннисист не привык являться объектом всеобщего внимания и критики, поэтому страшно переживает, а певица не знает, чем ему помочь. «Очень много гадостей в интернете появилось про Валеру. И меня это тоже касается. Но я, если честно, привыкла к такому… Валере неприятно. Не очень ему хочется читать небылицы про себя. И я о себе тоже чего только не насмотрелась в последнее время. Но что поделать — это обратная сторона популярности», — сокрушается артистка.Между тем все тайны Буланова раскрывать не спешит и отказывается называть общественности предполагаемую дату свадьбы. Певица утверждает, что хоть и получила шикарное кольцо от Tiffany и впервые согласилась взять фамилию будущего мужа (в двух предыдущих браках артистка отказывалась идти на подобный шаг), однако торжество они пока не планируют. «Ну, если честно, кольцо действительно есть. Но что касается конкретной даты свадьбы — ничего не могу сказать», — интригует Буланова «Вечернюю Москву». Напомним, звезда эстрады закрутила роман с бизнесменом пару лет назад. Пара познакомилась благодаря подруге Татьяны, которая зазвала ее на вечеринку. Певица признается, что поначалу не верила в то, что у них с Валерием может что-то получиться, ведь он на 19 лет ее младше, однако мужчина оказался на редкость серьезным и вдумчивым и сумел завоевать Буланову.