. Журнал Empire составил свой ТОП-20 лучших игр 2022 года, в нем 4 игры из Game Pass
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Журнал Empire составил свой ТОП-20 лучших игр 2022 года, в нем 4 игры из Game Pass

Журнал Empire составил свой ТОП-20 лучших игр 2022 года, в нем 4 игры из Game Pass


Различные издания и порталы продолжают составлять свои ТОПы года, в том числе в вопросе игровой индустрии. Мы уже ранее публиковали ТОП игр 2022 года по версии VGC, IGN и ряда других изданий. Теперь же предлагаем ознакомиться с играми, которое авторы журнала Empire считают лучшими в 2022 году.

Для тех, кто не в курсе, расскажем, что журнал Empire специализируется на фильмах и кинематографе. Издание отдало звание лучшей игры года проекту Elden Ring. В целом же, их ТОП-20 проектов выглядит следующим образом (жирным выделены игры из Game Pass):



Elden Ring



Immortality



God of War: Ragnarok



The Last of Us: Part I



Marvel’s Midnight Suns



Pokemon Legends: Arceus



Stray



Mario + Rabbids: Sparks of Hope



Xenoblade Chronicles 3



Horizon Forbidden West



Tunic



Total War: Warhammer III



A Plague Tale: Requiem



Kirby And The Forgotten Land



The Callisto Protocol



Nintendo Switch Sports



Sifu



Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters



Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion



The Quarry
# Технологии
По материалам: newxboxone

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