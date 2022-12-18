Журнал Empire составил свой ТОП-20 лучших игр 2022 года, в нем 4 игры из Game Pass
Вчера, 23:00
Различные издания и порталы продолжают составлять свои ТОПы года, в том числе в вопросе игровой индустрии. Мы уже ранее публиковали ТОП игр 2022 года по версии VGC, IGN и ряда других изданий. Теперь же предлагаем ознакомиться с играми, которое авторы журнала Empire считают лучшими в 2022 году.
Для тех, кто не в курсе, расскажем, что журнал Empire специализируется на фильмах и кинематографе. Издание отдало звание лучшей игры года проекту Elden Ring. В целом же, их ТОП-20 проектов выглядит следующим образом (жирным выделены игры из Game Pass):
Elden Ring
Immortality
God of War: Ragnarok
The Last of Us: Part I
Marvel’s Midnight Suns
Pokemon Legends: Arceus
Stray
Mario + Rabbids: Sparks of Hope
Xenoblade Chronicles 3
Horizon Forbidden West
Tunic
Total War: Warhammer III
A Plague Tale: Requiem
Kirby And The Forgotten Land
The Callisto Protocol
Nintendo Switch Sports
Sifu
Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters
Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion
The Quarry
По материалам: newxboxone