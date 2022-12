. Журнал Empire составил свой ТОП-20 лучших игр 2022 года, в нем 4 игры из Game Pass

Различные издания и порталы продолжают составлять свои ТОПы года, в том числе в вопросе игровой индустрии. Мы уже ранее публиковали ТОП игр 2022 года по версии VGC, IGN и ряда других изданий. Теперь же предлагаем ознакомиться с играми, которое авторы журнала Empire считают лучшими в 2022 году.

Для тех, кто не в курсе, расскажем, что журнал Empire специализируется на фильмах и кинематографе. Издание отдало звание лучшей игры года проекту Elden Ring. В целом же, их ТОП-20 проектов выглядит следующим образом (жирным выделены игры из Game Pass):

Elden RingGod of War: RagnarokThe Last of Us: Part IMarvel’s Midnight SunsPokemon Legends: ArceusStrayMario + Rabbids: Sparks of HopeXenoblade Chronicles 3Horizon Forbidden WestKirby And The Forgotten LandThe Callisto ProtocolNintendo Switch SportsSifuWarhammer 40,000: Chaos Gate – DaemonhuntersCrisis Core: Final Fantasy VII ReunionThe Quarry