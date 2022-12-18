. Зрительница пострадала от падения в оркестровую яму Саратовской консерватории

Девушка получила переломы после падения в оркестровую яму Саратовской консерватории

Зрительница получила травмы после падения в оркестровую яму в Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Telegram-канале.

Уточняется, что девятнадцатилетней пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также перелом лопатки и закрытый перелом голени. «В первую городскую больницу будет госпитализация. В настоящее время ожидают службу спасения для транспортировки из ямы (глубиной) два метра», — написал министр.

Ранее сообщалось о гибели жительница Кирова после падения с опоры линии электропередачи (ЛЭП). Отмечалось, что женщина, предположительно пребывавшая в неадекватном состоянии, залезла на опору ЛЭП, после чего в течение порядка двух часов ее пытались уговорить спуститься на землю. Затем она упала вниз, спасти ее не удалось.