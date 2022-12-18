. Звезде "Новых пацанок" Диане Янголенко грозит тюремный срок за кражу: "Ждет место за швейной машинкой"

20-летняя Диана Янголенко прославилась благодаря своему участию в скандальном шоу "Новые пацанки". Судя по всему, у девушки в настоящее время большие проблемы. Уроженка Норильска призналась, что в скором времени может отправиться за решетку.

Экс-участница "Новых пацанок" призналась, что оказалась в неприятной ситуации. Об этом Диана Янголенко сама объявила в собственном Telegram-канале.



Как выяснилось, в отношении девушки было возбуждено уголовное дело. Звезда реалити, за плечами которой уже две судимости, подозревается в краже.

Диана Янголенко опубликовала фото документов, из которых следует, что адвокат ответчика потребовал для нее наказание в виде тюремного заключения на полтора года.

Выпускница "Новых пацанок" попросила материальной помощи у подписчиков, опубликовав свои реквизиты. Звезда не стала раскрывать причины сбора денег - судя по всему, 35 тысяч рублей ей требуются на адвоката.

Меня реально ждет место за швейной машинкой на общем режиме женской колонии

При этом Диана Янголенко призналась, что действительно виновна в злодеянии, в котором ее обвиняют.

Диана Янголенко высказалась о скандальном уходе из "Пацанок" Юлии Михайловой

Полиграф выявил, что Юлия Михайлова на самом деле придумала свою трагическую историю для того, чтобы впечатлить продюсеров "Новых пацанок".

Диану Янголенко возмутило поведение уже бывшей участницы реалити - ведь та заняла место девочек, действительно нуждавшихся в помощи, намекая таким образом на себя.

Не могу не отметить Юлю и не подчеркнуть слова о том, что на ее месте могла бы оказаться любая другая, которая могла бы еще хоть что-то вычерпнуть из обучения