. 143 человека заразились коронавирусом за сутки в Иркутской области
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143 человека заразились коронавирусом за сутки в Иркутской области

143 человека заразились коронавирусом за сутки в Иркутской области

В Иркутской области за сутки коронавирусом заразились 143 человека. Всего за время пандемии подтвердили 356 143 случаев заражения COVID-19. Данные за 19 декабря предоставило управление Роспотребнадзора по региону.

За сутки один человек умер от коронавирусной инфекции, всего за время пандемии подтвердили 8 841 летальный случай. Один житель региона за 19 декабря скончался от сопутствующих COVID-19 заболеваний, всего таких случаев 907. Выздоровел 350 771 человек.

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По материалам: irk

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