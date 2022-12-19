. 143 человека заразились коронавирусом за сутки в Иркутской области

В Иркутской области за сутки коронавирусом заразились 143 человека. Всего за время пандемии подтвердили 356 143 случаев заражения COVID-19. Данные за 19 декабря предоставило управление Роспотребнадзора по региону.

За сутки один человек умер от коронавирусной инфекции, всего за время пандемии подтвердили 8 841 летальный случай. Один житель региона за 19 декабря скончался от сопутствующих COVID-19 заболеваний, всего таких случаев 907. Выздоровел 350 771 человек.