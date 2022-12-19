. 15 честных и юмористических комиксов от девушки, которая в любой жизненной неурядице найдёт повод посмеяться

Не найдётся лучшего источника шуточек для комиксов, чем сама жизнь. Это нам на личном примере показывал уже не один художник. Иллюстратор Лена оказалась не исключением из этого правила. Девушка — молодая мама-врач годовалого сыночка Миши. Но насущные проблемы мамочек в декрете не стали для Елены единственной темой, над которой она смеётся в своём блоге. Зачем ограничивать себя в выборе темы, если жизнь преподносит и так достаточно сюрпризов в будние дни? Именно так решил автор работ. Поэтому скорее пролистывайте пост ниже и будьте готовы к тому, что где-то из представленных зарисовок вы сможете узнать себя, даже если вам не знакомы все прелести материнской жизни.

Вы уверены, что моё лицо не выглядит так, будто его покусал рой пчёл?

Ещё один квест, который обычно предстоит проходить пациентам после анестезии от стоматологов — это сделать глоточек воды и не пролить её всю мимо рта.

Всё решает поза

Несмотря на то, что Лена — врач-педиатр и ординатор-невролог, она не собирается забрасывать своё любимое дело, найденное во время декрета. Более того, девушка постоянно развивается, чтобы продолжать дарить улыбку всем вокруг своими жиза-комиксами. Как пишет сама иллюстраторка в шапке профиля на своей страничке в Инстаграме*: «Мышцы не качаю, зато постоянно прокачиваю свои навыки художника».

Вопрос: как найти баланс в этой ситуации?

Классный был сон, но жаль, что я его забыла

Обратный процесс

Непослушная штанина

Город засыпает, просыпаются все тараканы в нашей голове (но не у всех)

Несправедливость и точка

И так каждый раз…

У каждого свой взгляд на то, как лучше съесть наливное яблочко

Раньше и сейчас

Мама может всё! Даже временно поработать аниматором, если это очень надо

Запрос выполнен, память стёрта

Я только за хлебом, туда и обратно!

Слишком сложная задача

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.