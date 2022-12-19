. 15 случаев, когда люди приложили все свои усилия и фантазию, чтобы упаковать подарок максимально оригинально

«Не судите подарок по упаковке». Именно это хотят донести до нас люди, чья фантазия не знает границ в упаковке презентов. Герои сегодняшнего поста даже слышать не хотят о том, что значит просто завернуть подарок в красивенькую бумагу. Они смотрят дальше, делая всё, чтобы ввести в заблуждение будущего получателя подарочка. По итогу у кого-то это выходит на все сто, а кто-то просто оказывается профессионалом спойлеров. Но в любом случае их мастерству в подготовке подарков на праздники можно только восхищаться! Не верите? Тогда убедитесь в этом сами, взглянув на ниже представленные примеры.

Билеты на концерт упакованы!

Подарок, который упаковал один из моих коллег для тайного Санты

Розовая пони

«Закинул парочку жвачек себе в рот и увлёкся обёртыванием этой кастрюльки»

«Получил подарок от родителей моей девушки, который был вот так упакован»

Подарок с сюрпризом для мужа

Громадный леденец

За маской леденца спрятана клюшка для гольфа.

«Побаловался с декоративным скотчем и выпученными глазами»

Казалось бы, мелочь, но как чудненько эти два декоративных элемента сумели оживить подарочные упаковки.

А на фоне ещё играет музыка из «Парка Юрского периода»

Участвую в обмене подарков и делаю всё, чтобы никто не догадался, что там спрятано.

Угадаете, что там такое?

Наверняка все подумали, что это вешалка, но нет. Это так мастерски упакован зонт для гольфа.

Подарки, упакованные в старые туристические брошюрки с красивыми картинками

Снеговик с секретиком

Две сферы снеговика наполнены подарочками, а шапка и шарф служат отличнейшим дополнением к образу снежного человечка.

Подарок, который не так и просто открыть

А внутри спрятана подарочная карта на участие в квесте.

Холсты, упакованные в форме унитаза

Сладенькая конфетка

Отличная идея, как здоровски можно упаковать любой мяч!

А как вы упаковываете свои подарки? И приходилось ли вам получать нечто подобное, что вы сегодня увидели в посте?