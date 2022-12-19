. 16 случаев, когда людям посчастливилось найти стоящие вещицы, которые кем-то до этого были выброшены на свалку

Бывают ситуации, когда для некоторых людей мусором оказываются не фантики и всякие побрякушки, а действительно стоящие вещички. По воле своих владельцев они становятся частью свалки. Но кто понимает, что таким разбрасываться не стоит, тот при любой же удобной возможности забирает сокровище к себе домой. Ведь иногда выясняется, что этим выброшенным вещам просто нет цены, а их место вовсе не на помойке, а в антикварных магазинах!

«Жильцы моего многоквартирного дома, когда съезжали, выкинули эту красоту на помойку. Надо немного почистить»

«Нашёл совершенно идеальный набор для рисования»

«Нашла диско-шар! Думала, что он будет хрупким, а оказался тяжеленым и красивунным»

«Лучшая мебель, которую я когда-либо находил — два барных стула и стол с нарисованной на нём шахматной доской»

Иногда, глядя на все эти находки, очень хочется задать вопрос их предыдущим владельцам: «И вам было не жалко выкидывать всё это на свалку?»

«Безумно счастлив, что нашёл этого приятеля»

Теперь точно не стоит переживать о декорациях к Хэллоуину на следующий год!

Удача оказалась на стороне тех, кто ценит вещи (даже если они не подошли по размеру)

Мама случайно нашла на мусорке коробку с новенькими кроссовками и прилагающимся к ним чеком. Каким-то чудом они идеально подошли мне по размеру!

Ценная находка в мусорном баке

Оказалось, что кто-то выбросил украшение 60-70-х годов. Это кольцо из 14-каратного золота стоит более 200 долларов (камень — это стекло).

Осталось подыскать подходящие подушечки!

«Нашёл на помойке картину с изображением кота, который очень похож на моего. Забрал домой»

Ну ведь одна моська!

Видимо, кто-то настолько не любит музыку, что даже решил выкинуть отличный музыкальный инструмент подальше от дома

Выбрасывание таких вещей должно считаться настоящим преступлением!

«Чья-то старая коллекция мрамора была выброшена на помойку, но я её спасла»

«Не знаю, что я буду с этим делать, но я не смог оставить эту швейную машинку гнить на свалке»

Находка на обочине дороги

«Нашла на работе в мусорном баке первое издание «Мэри Поппинс» 1934 года»

Кто-то решил, что лего — это игрушки для детей

На самом деле этот набор лего очень дорогой, и его не так-то просто найти. Поэтому тот, кто его спас и вытащил из мусорного бака, может действительно сказать, что он — счастливчик!

Удачный улов!

Здесь вы можете найти качественные вещи, которые служат людям верой и правдой уже далеко не один год.