16 весьма оригинальных решений от доморощенных инженеров, чьи руки точно не для скуки
Когда возникает какая-то бытовая проблема, одни люди бегут в магазин, чтобы купить что-то для её решения, другие же включают на полную мощность свои инженерные навыки и очумелые ручки. Зачем покупать специальную затычку для слива, если можно воспользоваться крышкой от бутылки? Плиту для них может заменить утюг, а сломанный телевизор превращается в стол. Мы собрали для вас ряд подобных ситуаций.
Крышка от бутылки как затычка для слива
А чтобы её удобно вытащить, не выбрасывайте горлышко. Прикрутите её к крышке — и проблема решена!
Когда комната нуждается в ламповой атмосфере, а дуршлагом вы пользуетесь редко
Пришлось обратиться к врачу с травмированным пальцем ноги, из-за которого моя нога не могла влезть в ботинок
И вот такое вот решение для защиты ноги от непогоды!
Нет джойстика? Не проблема!
Айфон починен!
Человеку внизу лучше не двигаться
В этом автокафе терминал прикреплён к хоккейной клюшке
Сегодня порвал штаны. Сшил их проволокой
Проволока — уникальное приспособление. Как скотч и изолента. И нет таких вещей, которые ими нельзя починить. Кстати, о ремонте с помощи клейкой ленты у нас есть целый пост.
Старый батут превращён в теплицу
Как наполнить ведро из крана
Держатель для телефона в машине
Это просто победитель
Не позволяйте сломанному ножу для пиццы помешать нарезать пиццу!
Как закрепить телефон на ручке чемодана
А что, очень удобное решение, когда надо скоротать время в ожидании самолёта или поезда, и при этом оставить руки свободными.