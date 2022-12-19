. 16 весьма оригинальных решений от доморощенных инженеров, чьи руки точно не для скуки
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16 весьма оригинальных решений от доморощенных инженеров, чьи руки точно не для скуки

16 весьма оригинальных решений от доморощенных инженеров, чьи руки точно не для скуки

Когда возникает какая-то бытовая проблема, одни люди бегут в магазин, чтобы купить что-то для её решения, другие же включают на полную мощность свои инженерные навыки и очумелые ручки. Зачем покупать специальную затычку для слива, если можно воспользоваться крышкой от бутылки? Плиту для них может заменить утюг, а сломанный телевизор превращается в стол. Мы собрали для вас ряд подобных ситуаций.

Крышка от бутылки как затычка для слива

А чтобы её удобно вытащить, не выбрасывайте горлышко. Прикрутите её к крышке — и проблема решена!

Когда комната нуждается в ламповой атмосфере, а дуршлагом вы пользуетесь редко

Пришлось обратиться к врачу с травмированным пальцем ноги, из-за которого моя нога не могла влезть в ботинок

И вот такое вот решение для защиты ноги от непогоды!

Нет джойстика? Не проблема!

Айфон починен!

Человеку внизу лучше не двигаться

В этом автокафе терминал прикреплён к хоккейной клюшке

Сегодня порвал штаны. Сшил их проволокой

Проволока — уникальное приспособление. Как скотч и изолента. И нет таких вещей, которые ими нельзя починить. Кстати, о ремонте с помощи клейкой ленты у нас есть целый пост.

Старый батут превращён в теплицу

Как наполнить ведро из крана

Держатель для телефона в машине

Это просто победитель

Не позволяйте сломанному ножу для пиццы помешать нарезать пиццу!

Как закрепить телефон на ручке чемодана

А что, очень удобное решение, когда надо скоротать время в ожидании самолёта или поезда, и при этом оставить руки свободными.

Ламповый телевизор умер, стол родился

Плита из утюга и вешалки

# Интересное
По материалам: twizz

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