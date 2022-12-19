. Алла Пугачева шокировала Мигеля
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Алла Пугачева шокировала Мигеля

Алла Пугачева шокировала Мигеля
Артист полностью разочаровался в певице Алле Пугачевой. Мигель рассказал о том дне, когда Алла Пугачева перестала быть него авторитетом. Примадонна упала в глазах хореографа в 2012 году, когда они последний раз работали вместе над концертом «Рождественские встречи». Во время репетиций возникла ситуация, после которой Мигель перестал уважать народную артистку. Из более ранних интервью было известно: конфликт начался с того, что Пугачева решила показать собравшимся артистам, кто тут главный. Она грубо отчитывала всех участников мероприятия, что дико не понравилось Мигелю. Выясняется, что это было лишь продолжение скандала, который начался по другой причине.
«Я могу сматериться сейчас. Я был в шоке, когда все это произошло. Это стерло все. Это касалось напрямую тех людей, которые были в коллективе», — сказал Мигель на съемках YouTube-шоу «Сама Меньшова». Хореограф не захотел говорить о недопустимом поведении Пугачевой при включенных камерах, но после съемок поделился секретом с Юлией Меньшовой. Правда, он сделал это при условии, что ведущая не расскажет обо всем публике. Получается, что Меньшова теперь в курсе всех подробностей скандального инцидента. Весной этого года, напомним, Пугачева разочаровала гораздо большее число людей. Она внезапно эмигрировала в Израиль, а после этого стала резко высказываться в адрес родной страны и её жителей. Многие считают её поступок настоящим предательством и не хотят, чтобы певица однажды вернулась обратно.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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