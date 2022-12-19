. Алла Пугачева всегда выходила за малышей

Сергей Соседов прошелся по певице Алле Пугачевой. Музыкальный критик Сергей Соседов ударился в воспоминания после выступления певицы Кати Лель. Известная певица Катя Лель в эфире шоу «Суперстар! Возвращение» на телеканале НТВ исполнила песню Ирины Аллегровой «Странник». Выступление вокалистки заставило удариться в воспоминания члена жюри проекта, музыкального критика Сергея Соседова.Он вспомнил, что эту песню Игорь Николаев написал специально для Аллы Пугачевой, но Примадонне не понравился текст, и она отказалась ее исполнять. При этом Сергей Соседов изящно пнул Аллу Борисовну, заговорив о личной жизни певицы. «Песня «Странник» была написана Игорем Николаевым для Аллы Пугачевой, но ей не понравилось это слово «мой малыш». Она сказала: «Ну, что это – малыш». Хотя потом она именно выходила замуж только за малышей. А это было написано до того. И тогда Игорь Николаев переключился на Ирину Аллегрову. Она спела ее, и песня стала настоящим хитом», — высказался Сергей Соседов.