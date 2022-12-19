. Анастасия Волочкова сделает себе сказочную свадьбу
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Анастасия Волочкова сделает себе сказочную свадьбу

Анастасия Волочкова сделает себе сказочную свадьбу
Балерина Анастасия Волочкова рассказала о скорой свадьбе. На днях звезда балета объявила о помолвке с новым бойфрендом по имени Дмитрий. Поначалу пара хотела отложить свадьбу до лучших времен, однако передумала. Совсем скоро влюбленные устроят пышное торжество. Анастасия и Дмитрий распишутся в конце января — сразу после дня рождения балерины. То есть 21 января пара оформит брак. «Я приняла решение, что наша свадьба с любимым Дедом Морозом будет в Лапландии… После Мальдив и моего дня рождения на следующий день вылетаем туда! Будут сани, олени, цветы и полный шик!» — написала прима в личном блоге.
Возлюбленного артистка называет Дедом Морозом, потому что однажды он пришел к ней в гости в новогоднем костюме. «Заходит он, развязывает мешок с подарками… Знаете, я сначала даже испугалась: что за человек пришел? Оказалось, это Дима решил мне сделать такой сюрприз. На следующем моем спектакле он вышел на сцену и преподнес мне пуанты из сахара. Это было очень приятно и трогательно. Я влюбилась в Деда Мороза! Достаточно было посмотреть в его глаза…» — откровенничала Анастасия. Волочкова никогда не была замужем официально. По словам звезды, до Дмитрия ей попадались одни альфонсы и мошенники… Даже об отце единственной дочки балерина высказывается крайне грубо. «Содержанец и аферист! — говорила Анастасия про бывшего Игоря Вдовина. — Когда он меня встретил, я только-только рассталась с Сулейманом Керимовым. И все вокруг думали, что рядом со мной может быть только олигарх — человек с большим достатком, с яхтами и самолетами…. А тут этот, который брал у меня деньги в долг с первого же дня нашего знакомства, все время объясняя мне: «Ну вот сейчас появятся деньги, он сейчас поднимется, и сможет сам оказывать поддержку. И ситуация изменится». Но ничего не менялось». Поклонники надеются, что с Дмитрием танцовщица наконец обретет настоящее женское счастье.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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