. Андрей Григорьев-Апполонов хочет отобрать сына у бывшей жены

Певец Андрей Григорьев-Апполонов сделал признание. Андрей и Марина Григорьевы-Апполоновы прожили вместе около 18 лет. За это время на свет появились двое сыновей пары. Старший Иван после развода родителей остался жить с отцом. Теперь артист хочет забрать у Марины и младшего — Артемия. Летом 2019 года некогда крепкий звездный брак дал трещину: Марина подала на развод. После расставания она вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова и родила еще двоих детей. Рыжий из «Иванушек» остался с котом и старшим сыном. Он признается, они с бывшей поделили сыновей честно. «Кот у меня. Дети: один на один», — вспоминает певец о решении, о котором пожалел спустя некоторое время. Сейчас он не прочь забрать на воспитание и младшего Артемия. «Старший со мной живет, 18-летний Ванька. Младший, 14-летний Артемий — с моей супругой. Но как только, так я сразу ей говорю: «Давай, возвращай». Она еще двоих родила. Господи, чего мучиться?!» — улыбается солист группы «Иванушки International» в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ.Расставание с Мариной никак не отразилось на отношениях Андрея с сыновьями. Певец признается, он максимально честен с мальчиками, и они отвечают ему тем же. «Ваня мне звонит обычно, если нужно перевести деньги. Если уходит вечером, я не переживаю. Он не пьет, не курит, я счастлив, что у меня такой сын», — делился ранее мужчина. Сейчас 51-летний Андрей один из самых завидных женихов российской эстрады. К слову, выбрать невесту ему помогает старший сын. «Мои знакомые девочки приходят к нам домой, Ваня им оценки ставит. Мое же сердце сейчас свободно», — смеялся артист в одном из интервью. Однако певец не уверен, что кому-то еще однажды удастся покорить его.