. Ани Лорак взяла подросшую дочку на концерт в Москве
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Ани Лорак взяла подросшую дочку на концерт в Москве

Ани Лорак взяла подросшую дочку на концерт в Москве
Певица Ани Лорак вместе с дочерью находятся в Москве, где и посетили открытие новой концертной площадки МИС live Арена. Ани Лорак является одной из самых известных исполнительниц в России. Она в этом году сделала паузу в творчестве. Несколько месяцев артистка не появлялась на публике. Осенью она также ездила в Испанию, где провела почти месяц. Но теперь певица решила вернуться в Москву. Она стала активно участвовать в концертах. Примечательно, что Лорак часто видится с Филиппом Киркоровым. Они давно дружат семьями. На днях певица с ним повидалась на торжественном открытии новой концертной площадки МИС live Арена. Она облачилась в комбинезон с акцентом на талии. Артистка подчеркнула свою точеную фигуру.
С ней была 11-летняя дочка София, рожденная от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Она выглядела стильно в джинсах клеш и жакете оверсайз черного цвета.  С ней позировали дети Киркорова. Поклонники восхитились тем, как выглядит Лорак. Многие осыпали ее комплиментами. «Какие красивые», «Дети растут, а родители не меняются», «Хорошенькая София», «В шикарной форме», «Отличная компания», — написали в Сети.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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