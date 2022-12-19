. Анна Седокова после грандиозного скандала воссоединилась с мужем
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Анна Седокова после грандиозного скандала воссоединилась с мужем

Анна Седокова после грандиозного скандала воссоединилась с мужем
Певица Анна Седокова в пьяном виде приставала к брату Тимати. На недавней свадьбе Джигана и Оксаны Самойловой Анна Седокова отжигала как в последний раз. Певица вовсю отплясывала и даже пофлиртовала с братом Тимати, отчего многие заподозрили ее в измене. 40-летняя Седокова ярче всех сияла на торжестве Джигана и Оксаны. Многих поразило, как себя вела звезда, откровенно заигрывая с одним из гостей праздника. Однако после распространения в Сети слухов о неверности Анны, она тут же реабилитировалась. Экс-солистка «ВИА Гры» показала видео, на котором тает в объятиях мужа. Тимма с нетерпением ждал возлюбленную, так как они довольно много времени провели в разлуке. Через пару дней супруги так разгорячились, что выложили в соцсети откровенные фото и видео. Анна продемонстрировала, как страстно Янис наносит на ее тело масло. В кадре были ноги и пышная грудь.
Тимма же опубликовал фото, которое озадачило фолловеров. На снимке не видно лиц супругов, в кадре только их тела, лежащие в обнимку. Анна с нюдовом купальнике, а Янис в голубых купальных плавках. И тут самые внимательные заметили еще один нюанс. «Счастья полные штаны…»; «Вы присмотрелись?» — диву даются комментаторы. Напомним, ранее Седокова делилась, что их с мужем отношения были далеки от идеальных. «Последние два года были очень сложными для нашей семьи. У нас произошли две большие потери: ушла из жизни моя бабуля, которая воспитывала меня и очень сильно любила, и погибла наша собака Мамба, которая была для нас как ребенок… Мы полгода собирали себя по крупицам, было очень сложно. Мы проходили через многие испытания как пара и проходим их до сих пор…» — говорит певица. «Сейчас, когда мой муж тренируется в Майями и готовится к следующему году, я хочу быть рядом с ним. Каждый день я просыпаюсь дома и знаю, что мне не надо спешить на самолет в пять утра и улетать на гастроли, я могу быть с сыном, для которого нормально, что мама дома. Я готовлю ему, мы разговариваем, я вижу, как он растет», — отмечала звезда в интервью HELLO!.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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