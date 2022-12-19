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Армия Польши решила набрать добровольцев

Армия Польши решила набрать добровольцевВице-премьер Польши Блащак: армия страны набирает добровольцев для обучения военному делу

Армия Польши решила набрать добровольцев для обучения военному делу. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, его слова передает РИА Новости.

Политик уточнил, что набираются граждане в возрасте от 15 до 65 лет. «Наша цель — обучить как можно больше людей основным навыкам: обслуживание оружия, основы оказания медицинской помощи, навыки действий в кризисной ситуации, умение развести огонь в экстремальной ситуации, выживание в сложной ситуации», — рассказал он.

Блащак добавил, что в тренингах должны поучаствовать более восьми тысяч военнослужащих. По его словам, занятия будут идти по 8 часов по субботам. «Мы не скрываем, что хотим привлечь всех тех, кто еще не решил, что делать в будущем, и через такие тренинги привлечь их к службе в польской армии», — резюмировал министр.

Ранее вице-спикер парламента Польши Михаил Камински заявил, что задача Запада — показать Москве, что он не мечтает уничтожить Россию. По словам эксперта, Варшава желает видеть Россию такой же европейской страной, как и любую другую.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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