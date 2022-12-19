. Что поможет изменить судьбу в зеркальную дату 22.12.2022

Во время зеркальных дат каждый человек может изменить свою судьбу. 22 декабря 2022 года необходимо воспользоваться случаем и провести один из выбранных ритуалов. Подобные числа способны генерировать определенные ситуации и настроение человека в эти дни. Читайте далее, как изменить судьбу в зеркальную дату 22.12.2022.

Как изменить свою судьбу в этот необычный промежуток времени

Способ №1

С приходом рассвета необходимо налить воды в стакан и подождать ночи. 22 декабря в 00 часов нужно выйти на улицу и сказать такие слова:

«Впитай все несчастья в жизни моей. Пускай каждая моя неудача, каждое разочарование, каждая неприятность жизнь мою покинет и больше никогда в нее не войдет».

После окончания ритуала воду необходимо вылить под дерево, затем разбить стакан, а осколки закопать возле его корней.

Способ №2

Стоит взять стакан и налить в него немного святой воды. Потом зажечь черную свечу и немного подождать, пока начнет таять воск. Затем необходимо аккуратно взять свечу в руки, держать ее над стаканом, говоря такие слова:

«Я, раб(а) Божий(я) (имя), желаю от одиночества и печали на всю жизнь избавиться. Догорай, свеча, и сжигай все мои горести. Пускай люди ко мне тянутся и без общения со мной жить не могут».

После произнесения этих слов нужно собрать весь воск из воды, высушить его, а во время рассвета развеять по ветру.





Способ №3

Для этого способа придется рано утром стать перед зеркалом и сказать:

«С водой жизнь свою от неурядиц освобождаю, душу свою очищаю. Смой же с меня все беды и неудачи. Пускай в жизни моей счастье настанет».

После произнесения этих слов необходимо умыться и стараться ни с кем не говорить в течении дня, насколько это возможно.

Способ №4

Необходимо купить 22 церковные свечи и сжечь их. Когда останется последняя, нужно произнести:

«Двадцать две свечи сжигаю, столько же святых мне помогают. Пускай в своей жизни я с нищетой не столкнусь. Нищета, обойди меня стороной, богатство мое от тебя взаперти».

Тот воск, который остался после сжигания, нужно собрать и завернуть в кусок белой ткани вместе с монетами. После чего этот мешочек необходимо спрятать в доме, чтобы его никто не нашел.

Способ №5

Перед тем, как идти на работу, стоит стать у порога, сжать в руке ключи от жилища и произнести такие слова:

«Желаю за порог выйти, не запинаясь, чтобы и на работе мой день прошел без ошибок. Хочу, чтобы дела мои результат приносили, чтобы старания мои замечены были, чтобы все меня ценили и уважали. Да будет так».

После этого можно идти на работу, но стараться не смотреть назад. После окончания рабочего дня, перед тем, как зайти в дом, нужно 3 раза постучать в дверь.