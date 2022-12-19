. Что поможет изменить судьбу в зеркальную дату 22.12.2022
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Что поможет изменить судьбу в зеркальную дату 22.12.2022

Что поможет изменить судьбу в зеркальную дату 22.12.2022

Во время зеркальных дат каждый человек может изменить свою судьбу. 22 декабря 2022 года необходимо воспользоваться случаем и провести один из выбранных ритуалов. Подобные числа способны генерировать определенные ситуации и настроение человека в эти дни. Читайте далее, как изменить судьбу в зеркальную дату 22.12.2022.

Как изменить свою судьбу в этот необычный промежуток времени

Способ №1

С приходом рассвета необходимо налить воды в стакан и подождать ночи. 22 декабря в 00 часов нужно выйти на улицу и сказать такие слова:

«Впитай все несчастья в жизни моей. Пускай каждая моя неудача, каждое разочарование, каждая неприятность жизнь мою покинет и больше никогда в нее не войдет».

После окончания ритуала воду необходимо вылить под дерево, затем разбить стакан, а осколки закопать возле его корней.

Способ №2

Стоит взять стакан и налить в него немного святой воды. Потом зажечь черную свечу и немного подождать, пока начнет таять воск. Затем необходимо аккуратно взять свечу в руки, держать ее над стаканом, говоря такие слова:

«Я, раб(а) Божий(я) (имя), желаю от одиночества и печали на всю жизнь избавиться. Догорай, свеча, и сжигай все мои горести. Пускай люди ко мне тянутся и без общения со мной жить не могут».

После произнесения этих слов нужно собрать весь воск из воды, высушить его, а во время рассвета развеять по ветру.


Способ №3

Для этого способа придется рано утром стать перед зеркалом и сказать:

«С водой жизнь свою от неурядиц освобождаю, душу свою очищаю. Смой же с меня все беды и неудачи. Пускай в жизни моей счастье настанет».

После произнесения этих слов необходимо умыться и стараться ни с кем не говорить в течении дня, насколько это возможно.

Способ №4

Необходимо купить 22 церковные свечи и сжечь их. Когда останется последняя, нужно произнести:

«Двадцать две свечи сжигаю, столько же святых мне помогают. Пускай в своей жизни я с нищетой не столкнусь. Нищета, обойди меня стороной, богатство мое от тебя взаперти».

Тот воск, который остался после сжигания, нужно собрать и завернуть в кусок белой ткани вместе с монетами. После чего этот мешочек необходимо спрятать в доме, чтобы его никто не нашел.

Способ №5

Перед тем, как идти на работу, стоит стать у порога, сжать в руке ключи от жилища и произнести такие слова:

«Желаю за порог выйти, не запинаясь, чтобы и на работе мой день прошел без ошибок. Хочу, чтобы дела мои результат приносили, чтобы старания мои замечены были, чтобы все меня ценили и уважали. Да будет так».

После этого можно идти на работу, но стараться не смотреть назад. После окончания рабочего дня, перед тем, как зайти в дом, нужно 3 раза постучать в дверь.

# Общество
По материалам: rsute

Последние новости

"Калашников" наладил серийное производство автоматов под патрон НАТО
"Калашников" наладил серийное производство автоматов под
Армия Польши решила набрать добровольцев
Армия Польши решила набрать добровольцев
Депутаты ГД РФ приняли закон в первом чтении о пожизненном лишении свободы за диверсии
Депутаты ГД РФ приняли закон в первом чтении о пожизненном лишении
143 человека заразились коронавирусом за сутки в Иркутской области
143 человека заразились коронавирусом за сутки в Иркутской области
Пострадавших при пожаре на Марковском месторождении бортом санавиации доставят в Иркутск
Пострадавших при пожаре на Марковском месторождении бортом санавиации
ВСУ обстреляли крупный сталепроволочный завод в ДНР
ВСУ обстреляли крупный сталепроволочный завод в ДНР
Что поможет изменить судьбу в зеркальную дату 22.12.2022
Что поможет изменить судьбу в зеркальную дату 22.12.2022
Клад под кладом
Клад под кладом
В Сбере рассказали о стратегии «Антидроп»
В Сбере рассказали о стратегии «Антидроп»
У этих ребят нет чувства страха
У этих ребят нет чувства страха
Техосмотр легковых автомобилей подорожает на 57% с 2023 года
Техосмотр легковых автомобилей подорожает на 57% с 2023 года
В Белом доме назвали причину отказа Байдена посещать Украину
В Белом доме назвали причину отказа Байдена посещать Украину

Топ на сегодня

Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей после Нового года
Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей после Нового года
Филипп Киркоров рассказал, кому готов передать свою корону
Филипп Киркоров рассказал, кому готов передать свою корону
Муж Анастасии Заворотнюк был в шоке, когда ее родня начала делить его вещи
Муж Анастасии Заворотнюк был в шоке, когда ее родня начала делить его
Власти Греции решили помочь населению с расходами на еду
Власти Греции решили помочь населению с расходами на еду
Дмитрий Тарасов берет в постель к жене огурец
Дмитрий Тарасов берет в постель к жене огурец

Еще по теме

Возможности «пяти двоек»: как использовать силу 12.12.2022, чтобы изменить свою судьбу
Заговоры на Крещение 2019 на деньги, любовь и удачу, которые работают и помогут вам изменить жизнь к лучшему
Новолуние 16 февраля 2018 года: обряды на деньги, процветание и удачу
Три способа загадать желание в Успенский пост и молитвы на каждый день с 14 по 27 августа