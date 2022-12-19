. Чтобы куры были здоровы и хорошо неслись: чем кормить птицу зимой и как утеплить курятник

В холодное время года животным и птице приходится много энергии тратить на обогрев. Для того, чтобы домашние куры хорошо себя чувствовали зимой, необходимо утеплять курятники и обогащать их ежедневный рацион. В противном случае они будут мерзнуть, болеть и плохо нестись.

Как правильно кормить кур зимой

Зимой организм птицы нуждается в дополнительных калориях, которые он тратит на обогрев тела. Для поддержания нормальной жизнедеятельности рацион должен быть сбалансирован по количеству витаминов, минералов, углеводов, белков и жиров. Дисбаланс или нехватка каких-то питательных веществ будет отражаться как на яйценоскости, так и на здоровье птицы.

Объем корма зимой, по сравнению с теплым временем года, должен быть увеличен на 15-20%.





Основу рациона кур в зимний период составляют дробленые зерновые культуры: пшеница, кукуруза, ячмень. На них должна приходиться большая часть рациона. Зерно насыпают в кормушки два раза в день — утром и вечером.

Около 30% должна составлять влажная мешанка, которую зимой курам дают 4 раза в сутки отдельно от зернового корма. Ее варят из различных видов круп, картошки, жмыха, с добавлением рыбьего жира, костной муки, измельченных ракушек.

Около 10% рациона должно приходиться на овощи и зелень, которые являются источником витаминов. Это свекла, тыква, кабачки, тертая морковь, листья капусты. В качестве зелени можно использовать заготовленную с лета сушеную траву, клевер, крапиву.

Зимой в корм курам также рекомендуется добавлять купленные в ветеринарной аптеке специальные минеральные подкормки.

Как утеплить на зиму курятник

Если вы хотите зимой получать свежие яйца, курам необходимо создать условия, при которых им бы не пришлось тратить все калории на обогрев своего тела. На промышленных птицефабриках для этого создают дополнительный подогрев помещений, в которых содержатся несушки. Но если такой возможности нет, достаточно просто утеплить курятник. Это можно сделать своими руками.

Прежде всего, следует утеплить пол, поскольку куриные лапки являются самой незащищенной частью тела курицы. Для этого лучше всего использовать пенопласт, в виде плиточного или рулонного утеплителя, положив его в пространство между лагами пола. Более простой способ заключается в создании подстилки из стружки, сена или древесных опилок. Также можно использовать мох с торфяной смесью.





После этого необходимо утеплить стены и потолок. Для этого также подойдет пенопласт, поверх которого накладывается пароизоляционная пленка, и все это обшивается деревом или вагонкой. В заключении утепляются двери, а при помощи монтажной пены заделываются все щели в окнах.

Во время сильных морозов не обойтись без источника тепла. Самый простой и дешевый вариант — использование инфракрасной лампы, которая подвешивается под потолком и обогревает окружающие предметы. Этого бывает достаточно, чтобы поддерживать оптимальную температуру воздуха в курятнике и обеспечивать птице комфортные условия содержания.