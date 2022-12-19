. Депутаты ГД РФ приняли закон в первом чтении о пожизненном лишении свободы за диверсии

Депутаты Госдумы РФ на пленарном заседании приняли в первом чтении блок законопроектов, направленных на защиту от террористической и диверсионной угроз. Их авторами стали спикер Вячеслав Володин, все депутаты от фракции «Единая Россия», руководители других фракций, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Поправки предлагается внести в Уголовный кодекс РФ, установив уголовную ответственность за содействие диверсионной деятельности, вовлечение, призывы и склонение к финансированию диверсионных актов. Также предполагается сделать уголовно наказуемым обучение диверсионным актам и создание всякого рода преступных сообществ с целью совершения диверсий.

За склонение, вербовку и другое вовлечение в диверсионную деятельность, финансирование диверсий будет грозить наказание вплоть до пожизненного. Такое же наказание в случае окончательного принятия законопроекта предусмотрено за прохождение обучения для совершения диверсии

Создание диверсионного сообщества также будет наказываться пожизненным заключением. За участие в таком сообществе будет грозить до 10 лет лишения свободы, а за пособничество в совершении диверсии — от 10 до 20 лет.

Вносятся изменения и в другие законодательные акты, в частности в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Это позволит оперативно блокировать материалы, содержащие инструкции о способах и методах незаконного изготовления боеприпасов, — эта информация будет признана запрещенной. По действующему законодательству уже запрещено распространение информации о способах и методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, об изготовлении, переделке, ремонте огнестрельного оружия и его основных частей.

Кроме того, приняты в первом чтении поправки в закон о противодействии легализации средств, добытых преступным путем, а также используемых для финансирования терроризма. Счета тех, кто финансирует диверсионную деятельность, будут блокироваться по аналогии с мерами, которые сейчас предусмотрены в отношении финансирующих терроризм.