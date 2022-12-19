. Депутаты ГД РФ приняли закон в первом чтении о пожизненном лишении свободы за диверсии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Депутаты ГД РФ приняли закон в первом чтении о пожизненном лишении свободы за диверсии

Депутаты ГД РФ приняли закон в первом чтении о пожизненном лишении свободы за диверсии

Депутаты Госдумы РФ на пленарном заседании приняли в первом чтении блок законопроектов, направленных на защиту от террористической и диверсионной угроз. Их авторами стали спикер Вячеслав Володин, все депутаты от фракции «Единая Россия», руководители других фракций, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Поправки предлагается внести в Уголовный кодекс РФ, установив уголовную ответственность за содействие диверсионной деятельности, вовлечение, призывы и склонение к финансированию диверсионных актов. Также предполагается сделать уголовно наказуемым обучение диверсионным актам и создание всякого рода преступных сообществ с целью совершения диверсий.

За склонение, вербовку и другое вовлечение в диверсионную деятельность, финансирование диверсий будет грозить наказание вплоть до пожизненного. Такое же наказание в случае окончательного принятия законопроекта предусмотрено за прохождение обучения для совершения диверсии

Создание диверсионного сообщества также будет наказываться пожизненным заключением. За участие в таком сообществе будет грозить до 10 лет лишения свободы, а за пособничество в совершении диверсии — от 10 до 20 лет.

Вносятся изменения и в другие законодательные акты, в частности в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Это позволит оперативно блокировать материалы, содержащие инструкции о способах и методах незаконного изготовления боеприпасов, — эта информация будет признана запрещенной. По действующему законодательству уже запрещено распространение информации о способах и методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, об изготовлении, переделке, ремонте огнестрельного оружия и его основных частей.

Кроме того, приняты в первом чтении поправки в закон о противодействии легализации средств, добытых преступным путем, а также используемых для финансирования терроризма. Счета тех, кто финансирует диверсионную деятельность, будут блокироваться по аналогии с мерами, которые сейчас предусмотрены в отношении финансирующих терроризм.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

"Калашников" наладил серийное производство автоматов под патрон НАТО
"Калашников" наладил серийное производство автоматов под
Армия Польши решила набрать добровольцев
Армия Польши решила набрать добровольцев
Депутаты ГД РФ приняли закон в первом чтении о пожизненном лишении свободы за диверсии
Депутаты ГД РФ приняли закон в первом чтении о пожизненном лишении
143 человека заразились коронавирусом за сутки в Иркутской области
143 человека заразились коронавирусом за сутки в Иркутской области
Пострадавших при пожаре на Марковском месторождении бортом санавиации доставят в Иркутск
Пострадавших при пожаре на Марковском месторождении бортом санавиации
ВСУ обстреляли крупный сталепроволочный завод в ДНР
ВСУ обстреляли крупный сталепроволочный завод в ДНР
Что поможет изменить судьбу в зеркальную дату 22.12.2022
Что поможет изменить судьбу в зеркальную дату 22.12.2022
Клад под кладом
Клад под кладом
В Сбере рассказали о стратегии «Антидроп»
В Сбере рассказали о стратегии «Антидроп»
У этих ребят нет чувства страха
У этих ребят нет чувства страха
Техосмотр легковых автомобилей подорожает на 57% с 2023 года
Техосмотр легковых автомобилей подорожает на 57% с 2023 года
В Белом доме назвали причину отказа Байдена посещать Украину
В Белом доме назвали причину отказа Байдена посещать Украину

Топ на сегодня

Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей после Нового года
Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей после Нового года
Филипп Киркоров рассказал, кому готов передать свою корону
Филипп Киркоров рассказал, кому готов передать свою корону
Муж Анастасии Заворотнюк был в шоке, когда ее родня начала делить его вещи
Муж Анастасии Заворотнюк был в шоке, когда ее родня начала делить его
Власти Греции решили помочь населению с расходами на еду
Власти Греции решили помочь населению с расходами на еду
Дмитрий Тарасов берет в постель к жене огурец
Дмитрий Тарасов берет в постель к жене огурец

Еще по теме

Совфед принял закон о пожизненном заключении за вербовку террористов
Дума приняла закон о пожизненном наказании за вербовку террористов
За создание террористической организации будут давать пожизненные сроки
Госдума одобрила законопроект об ответственности за вовлечение детей в акции