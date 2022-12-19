. Девять стран ЕС выступили против потолка цен на газ
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Девять стран ЕС выступили против потолка цен на газ

Девять стран ЕС выступили против потолка цен на газГлава МИД Венгрии Сийярто: девять стран ЕС выступили против потолка цен на газ

Девять стран ЕС, включая Венгрию и Германию, выступили против введения потолка цен на газ при пробном голосовании на заседании министров энергетики, пишет РИА Новости со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

«Девять стран, включая нас, были против потолка цен, но так как необходимо квалифицированное большинство, это квалифицированное большинство, хотя девять стран были против, набралось», — заявил он. Все проголосовавшие против государства, кроме Германии, — малонаселенные, и поэтому не смогли «составить необходимое для блокировки меньшинство», объяснил министр.

Как уточняет ТАСС, было решено провести дальнейшее голосование. Сийярто подчеркнул, что Венгрия в любом случае будет голосовать против потолка цен на газ, так как считает его ошибочной и вредной мерой. Он выразил мнение, что потраченное на переговоры по ограничению цен время министрам энергетики ЕС следовало бы потратить на поиск новых источников газа. Такие меры «были бы лучшим решением для снижения цены», заключил министр.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Девять стран ЕС выступили против потолка цен на газ
Девять стран ЕС выступили против потолка цен на газ
Российских поставщиков зарубежных IT-решений предложили защитить от претензий к отсутствию гарантии
Российских поставщиков зарубежных IT-решений предложили защитить от
Twitter передумал запрещать Instagram бесплатно рекламировать себя
Twitter передумал запрещать Instagram бесплатно рекламировать себя
"Он просто сидит!": Муж пришел домой в шесть утра и увидел незваного гостя в постели жены
"Он просто сидит!": Муж пришел домой в шесть утра и увидел
Запад обвинили в разработке нового биологического оружия
Запад обвинили в разработке нового биологического оружия
Фил Спенсер похвалил один из главных сюрпризов 2022 года для Game Pass — игру Tinykin
Фил Спенсер похвалил один из главных сюрпризов 2022 года для Game
Стало известно местонахождение борющейся с раком Анастасии Заворотнюк
Стало известно местонахождение борющейся с раком Анастасии Заворотнюк
В Госдуме назвали изменения в законопроекте о биометрии
В Госдуме назвали изменения в законопроекте о биометрии
Татьяна Навка рассказала о трудностях общения с родственниками с Украины
Татьяна Навка рассказала о трудностях общения с родственниками с
Катя Лель снова заговорила о встрече с инопланетянами
Катя Лель снова заговорила о встрече с инопланетянами
На Алену Шишков набросились недоброжелатели за фотомонтаж
На Алену Шишков набросились недоброжелатели за фотомонтаж
Христиане чтут икону Божией Матери «Нечаянная радость» в четверг, 22 декабря 2022 года
Христиане чтут икону Божией Матери «Нечаянная радость» в четверг, 22

Топ на сегодня

Власти Греции решили помочь населению с расходами на еду
Власти Греции решили помочь населению с расходами на еду
Бывшая Тимати показала фигуру в минимальном бикини
Бывшая Тимати показала фигуру в минимальном бикини
638 детей участников СВО получают бесплатное питание в школах Иркутской области
638 детей участников СВО получают бесплатное питание в школах
Стало известно о смерти сооснователя «Донстроя»
Стало известно о смерти сооснователя «Донстроя»
Певица Слава провела две адские ночи
Певица Слава провела две адские ночи

Еще по теме

Европейскую страну освободили от применения потолка цен на российскую нефть
Постпреды стран ЕС договорились по ограничению цен на российскую нефть
Венгрия обвинила Европарламент в ненависти к правительству страны
Глава МИД Венгрии выступил против лимита цен на газ