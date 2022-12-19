Глава МИД Венгрии Сийярто: девять стран ЕС выступили против потолка цен на газ

Девять стран ЕС, включая Венгрию и Германию, выступили против введения потолка цен на газ при пробном голосовании на заседании министров энергетики, пишет РИА Новости со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

«Девять стран, включая нас, были против потолка цен, но так как необходимо квалифицированное большинство, это квалифицированное большинство, хотя девять стран были против, набралось», — заявил он. Все проголосовавшие против государства, кроме Германии, — малонаселенные, и поэтому не смогли «составить необходимое для блокировки меньшинство», объяснил министр.

Как уточняет ТАСС, было решено провести дальнейшее голосование. Сийярто подчеркнул, что Венгрия в любом случае будет голосовать против потолка цен на газ, так как считает его ошибочной и вредной мерой. Он выразил мнение, что потраченное на переговоры по ограничению цен время министрам энергетики ЕС следовало бы потратить на поиск новых источников газа. Такие меры «были бы лучшим решением для снижения цены», заключил министр.