. Дима Билан истязал себя

Певец Дима Билан рассказал о своей зависимости. Исполнитель хита «Молния» снова выглядит бодрым и уверенным в себе, а еще совсем недавно музыкант вызывал беспокойство у поклонников. Дима сильно похудел и казался изможденным, при этом он регулярно попадал на больничную койку. У подопечного Яны Рудковской были проблемы с алкогольной зависимостью: он устроил пьяный концерт в Казахстане, а также в неадекватном состоянии появился в Самаре. Певец нашел способ оправдаться перед фанатами: он затем бесплатно выступил в Самаре.«Я могу себя держать в руках. Я не лезу в драку, словом могу нечаянно оскорбить так, что ой-ой, за это мне хочется извиняться», — признался Билан. Он понял, что необходимо серьезно меняться. Дима принял непростое решение полностью отказаться от алкоголя. «Вы знаете, иногда бывает странно, что человек не пьет, не выпивал или не знает этого опыта в жизни, у него не было, он не познал всю соль жизни. Я познал абсолютное истязание себя после этого поступка. У меня обстоятельства были непростые в тот момент», — пояснил победитель «Евровидения-2008» в беседе с корреспондентами программы «Ты не поверишь!» на НТВ.