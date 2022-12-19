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Дом Роберта Де Ниро попытались ограбить

Дом Роберта Де Ниро попытались ограбитьTMZ: преступница попыталась ограбить дом актера Роберта Де Ниро

Преступница попыталась ограбить дом американского актера Роберта Де Ниро в Нью-Йорке. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел утром 19 декабря. 30-летняя женщина взломала замок в доме, пробралась внутрь и попробовала украсть подарки с рождественской елки. Де Ниро в это время находился на втором этаже. Услышав шум, он спустился и постарался остановить преступницу, вызвал полицию.

Отмечается, что преступницу арестовали. По словам полицейских, они узнали ее сразу же — совсем недавно женщина была задержана за аналогичное преступление.

В августе в Атланте ограбили дом американской певицы Мэрайи Кэри стоимостью 5,6 миллиона долларов. Особняк с девятью спальнями и тринадцатью ванными комнатами был взломан, когда исполнительница отдыхала на своей вилле в Италии.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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