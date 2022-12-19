. Два борта Ил-76 с гуманитарным грузом направят в зону СВО из Иркутской области
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Два борта Ил-76 с гуманитарным грузом направят в зону СВО из Иркутской области

Два борта Ил-76 с гуманитарным грузом направят в зону СВО из Иркутской области

В зону проведения специальной военной операции в ближайшее время из Иркутска направят два борта Ил-76 с гуманитарным грузом. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 18 декабря посетил пункт сбора гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба областного правительства.

Главе региона доложили, что уже собрано 64 тонны груза. Эту работу координирует Иркутское отделение всероссийского студенческого корпуса спасателей на улице Российской, 20. Сбор ведут общественные организации региона, пункты приема открыты в администрациях городов и поселков области.

Сбор гуманитарной помощи продолжается. Мобилизованным в зоне СВО необходимо техническое оборудование для обогрева: дизельные и бензиновые генераторы, печи, обогреватели, удлинители, а также квадрокоптеры, тепловизоры, оборудование для разведки, теплая одежда, термобелье, наколенники, налокотники, шанцевые инструменты.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Два борта Ил-76 с гуманитарным грузом направят в зону СВО из Иркутской области
Два борта Ил-76 с гуманитарным грузом направят в зону СВО из
Семь человек пострадали при пожаре на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении
Семь человек пострадали при пожаре на Марковском
Навигацию на Байкале закроют 25 декабря
Навигацию на Байкале закроют 25 декабря
Россиян предупредили о штрафах в новогоднюю ночь
Россиян предупредили о штрафах в новогоднюю ночь
Евросоюз обсудит вопрос снижения потолка цен на газ
Евросоюз обсудит вопрос снижения потолка цен на газ
Дима Билан истязал себя
Дима Билан истязал себя
Навка жалеет Ивана Урганта за его изгнание
Навка жалеет Ивана Урганта за его изгнание
Татьяна Навка рассказала, какие пенсии у фигуристов
Татьяна Навка рассказала, какие пенсии у фигуристов
Муж Анастасии Заворотнюк жутко постарел
Муж Анастасии Заворотнюк жутко постарел
Ани Лорак взяла подросшую дочку на концерт в Москве
Ани Лорак взяла подросшую дочку на концерт в Москве
О свадьбе Татьяны Булановой с юнцом высказалась скандальный блогер
О свадьбе Татьяны Булановой с юнцом высказалась скандальный блогер
Лариса Андерсен предсказала, что ждет скорпионов в 2023 году
Лариса Андерсен предсказала, что ждет скорпионов в 2023 году

Топ на сегодня

Ольга Орлова рассказала о танцах дочки в животе
Ольга Орлова рассказала о танцах дочки в животе
Алла Пугачева с сыном ходят по светским мероприятиям в Израиле
Алла Пугачева с сыном ходят по светским мероприятиям в Израиле
Жениха Татьяны Булановой затравили в сети
Жениха Татьяны Булановой затравили в сети
Россиян предостерегли о банковских уловках при открытии предновогоднего депозита
Россиян предостерегли о банковских уловках при открытии
ЧП: Разбился вертолет в Бурятии
ЧП: Разбился вертолет в Бурятии

Еще по теме

Фонд «Звезда» отправит российским военным на Украину обувь и спальные мешки
Более 500 тонн гумпомощи доставят МЧС РФ в Донбасс
Новую дизельную электростанцию установили в селе Голуметь Черемховского района
В Донбасс прибыл 79-й гуманитарный конвой МЧС РФ