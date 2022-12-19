. Два борта Ил-76 с гуманитарным грузом направят в зону СВО из Иркутской области

В зону проведения специальной военной операции в ближайшее время из Иркутска направят два борта Ил-76 с гуманитарным грузом. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 18 декабря посетил пункт сбора гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба областного правительства.

Главе региона доложили, что уже собрано 64 тонны груза. Эту работу координирует Иркутское отделение всероссийского студенческого корпуса спасателей на улице Российской, 20. Сбор ведут общественные организации региона, пункты приема открыты в администрациях городов и поселков области.

Сбор гуманитарной помощи продолжается. Мобилизованным в зоне СВО необходимо техническое оборудование для обогрева: дизельные и бензиновые генераторы, печи, обогреватели, удлинители, а также квадрокоптеры, тепловизоры, оборудование для разведки, теплая одежда, термобелье, наколенники, налокотники, шанцевые инструменты.