. Если бы Гарри Поттера снимали в Болливуде (15 фото)
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Если бы Гарри Поттера снимали в Болливуде (15 фото)

Гарри ПоттерКакими были бы фильмы "поттерианы", если бы их снимали в Индии? на эту тему можно развернуть долгую дискуссию. Но можно быть уверенными в том, что болливудская версия была запредельно эпичной. Наверняка, все бы хотели посмотреть на танцевальную дуэль Гарри и Волан-де-Морта? Давайте посмотрим на новый крутой эксперимент с нейросетями.

Гарри Поттер


Гермиона

Гермиона
Рон

Рон
Волан-де-Морт

Волан-де-Морт
Северус Снейп

Северус Снейп
Альбус Дамблдор

Альбус Дамблдор
Близнецы Уизли

Близнецы Уизли
Драко Малфой

Драко Малфой
Рубеус Хагрид

Рубеус Хагрид
Возможно, именно так выглядел бы святочный бал

Возможно, именно так выглядел бы святочный бал
Как видите, у нейросетей снова проблемы в количеством пальцев, но фиг с ними. Атмосфера передает просто замечательно. А с пальцами нейросети скоро разберутся.

Полумна Лавгуд

Полумна Лавгуд
Люциус Малфой

Люциус Малфой
Хогвартс-экспресс

Хогвартс-экспресс
Джинни Уизли

Джинни Уизли
Ещё один образ Тёмного Лорда

Ещё один образ Тёмного Лорда
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По материалам: trinixy

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