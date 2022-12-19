. Если бы Гарри Поттера снимали в Болливуде (15 фото)

Какими были бы фильмы "поттерианы", если бы их снимали в Индии? на эту тему можно развернуть долгую дискуссию. Но можно быть уверенными в том, что болливудская версия была запредельно эпичной. Наверняка, все бы хотели посмотреть на танцевальную дуэль Гарри и Волан-де-Морта? Давайте посмотрим на новый крутой эксперимент с нейросетями.Гарри ПоттерГермионаРонВолан-де-МортСеверус СнейпАльбус ДамблдорБлизнецы УизлиДрако МалфойРубеус ХагридВозможно, именно так выглядел бы святочный балКак видите, у нейросетей снова проблемы в количеством пальцев, но фиг с ними. Атмосфера передает просто замечательно. А с пальцами нейросети скоро разберутся.Полумна ЛавгудЛюциус МалфойХогвартс-экспрессДжинни УизлиЕщё один образ Тёмного Лорда