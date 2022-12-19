Если бы Гарри Поттера снимали в Болливуде (15 фото)
Сегодня, 14:21
Какими были бы фильмы "поттерианы", если бы их снимали в Индии? на эту тему можно развернуть долгую дискуссию. Но можно быть уверенными в том, что болливудская версия была запредельно эпичной. Наверняка, все бы хотели посмотреть на танцевальную дуэль Гарри и Волан-де-Морта? Давайте посмотрим на новый крутой эксперимент с нейросетями.
Гарри Поттер
Гермиона
Рон
Волан-де-Морт
Северус Снейп
Альбус Дамблдор
Близнецы Уизли
Драко Малфой
Рубеус Хагрид
Возможно, именно так выглядел бы святочный бал
Как видите, у нейросетей снова проблемы в количеством пальцев, но фиг с ними. Атмосфера передает просто замечательно. А с пальцами нейросети скоро разберутся.
Полумна Лавгуд
Люциус Малфой
Хогвартс-экспресс
Джинни Уизли
Ещё один образ Тёмного Лорда
Гарри Поттер
Гермиона
Рон
Волан-де-Морт
Северус Снейп
Альбус Дамблдор
Близнецы Уизли
Драко Малфой
Рубеус Хагрид
Возможно, именно так выглядел бы святочный бал
Как видите, у нейросетей снова проблемы в количеством пальцев, но фиг с ними. Атмосфера передает просто замечательно. А с пальцами нейросети скоро разберутся.
Полумна Лавгуд
Люциус Малфой
Хогвартс-экспресс
Джинни Уизли
Ещё один образ Тёмного Лорда
По материалам: trinixy