. Европейская страна назвала опасность введения лимита цен на газ

Нидерланды считают введение лимита цен на газ небезопасным для обеспечения газоснабжения

Нидерланды считают введение лимита цен на газ в Европейском союзе (ЕС) потенциально небезопасным для обеспечения газоснабжения стран Европы, поэтому не поддержали инициативу в существующем виде. Об этом заявил министр по вопросам климата и энергетики Роб Йеттен в Twitter.

По мнению главы голландского ведомства, несмотря на некоторые улучшения в данном механизме, он продолжает нести возможные угрозы для обеспечения энергоресурсами.

Йеттен указал, что Нидерландам необходима четкая оценка возможных рисков после принятия решения. «Меня беспокоит возможный сбой на европейском энергетическом рынке, финансовые последствия и надежность поставок», — добавил министр.

Ранее стало известно, что страны ЕС согласовали потолок цен на газ на уровне 180 евро. Он вступит в силу с 15 февраля. При этом, согласно заявлению МИД Венгрии, введение ограничений поддерживали не все страны ЕС — помимо Будапешта речь идет о еще восьми государствах. Тем не менее голосов оказалось достаточно для положительного решения.

