. Фил Спенсер похвалил один из главных сюрпризов 2022 года для Game Pass — игру Tinykin
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Фил Спенсер похвалил один из главных сюрпризов 2022 года для Game Pass — игру Tinykin

Фил Спенсер похвалил один из главных сюрпризов 2022 года для Game Pass — игру Tinykin


В этом году к подписке Game Pass присоединилось немало ожидаемых проектов, плюс некоторые крупные игры, которые вышли ранее. Но было и несколько приятных сюрпризов — игр, про которые практически никто не говорил до релиза, но они стали настоящими открытиями 2022 года. Одна из таких игр — Tinykin, вышедшая в конце августа.

Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер в своих социальных сетях похвалил игру Tinykin, отметив, что в ней можно отлично провести время. Тем самым Спенсер явно попытался привлечь внимание к игре перед праздничным сезоном, учитывая, что Tinykin — отличная игра для всей семьи, которая может понравиться, как взрослым, так и детям.


Напомним, что Tinykin — это платформер с элементами головоломки, который доступен в Game Pass. Игра получила отличные отзывы от критиков, ее рейтинг на Opencritic на уровне в 88 баллов из 100.


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# Технологии
По материалам: newxboxone

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