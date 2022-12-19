. Фил Спенсер похвалил один из главных сюрпризов 2022 года для Game Pass — игру Tinykin





В этом году к подписке Game Pass присоединилось немало ожидаемых проектов, плюс некоторые крупные игры, которые вышли ранее. Но было и несколько приятных сюрпризов — игр, про которые практически никто не говорил до релиза, но они стали настоящими открытиями 2022 года. Одна из таких игр — Tinykin, вышедшая в конце августа.

Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер в своих социальных сетях похвалил игру Tinykin, отметив, что в ней можно отлично провести время. Тем самым Спенсер явно попытался привлечь внимание к игре перед праздничным сезоном, учитывая, что Tinykin — отличная игра для всей семьи, которая может понравиться, как взрослым, так и детям.





Напомним, что Tinykin — это платформер с элементами головоломки, который доступен в Game Pass. Игра получила отличные отзывы от критиков, ее рейтинг на Opencritic на уровне в 88 баллов из 100.

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