ФРГ выделит для НАТО менее современную технику
Сегодня, 19:49
Минобороны ФРГ пообещало выделить на нужды НАТО менее современные БМП Marder вместо Puma
Берлин выделит на нужды НАТО менее современную технику, чем планировалось, заявили в Минобороны ФРГ. Об этом сообщает агентство DPA News.
«В рамках обязательств перед Силами быстрого реагирования НАТО мы будем использовать боевые машины пехоты (БМП) Marder (вместо БМП Puma — прим. «Ленту.ру») с 1 января», — пообещали в ведомстве.
Ранее немецкие власти сообщили о проблемах при эксплуатации БМП Puma. Уточняется, что электроника стала самым уязвимым местом бронетранспортеров, которые не получится починить в ближайшие месяцы.
По материалам: lenta.ru