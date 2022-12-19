. ФРГ выделит для НАТО менее современную технику
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ФРГ выделит для НАТО менее современную технику

ФРГ выделит для НАТО менее современную техникуМинобороны ФРГ пообещало выделить на нужды НАТО менее современные БМП Marder вместо Puma

Берлин выделит на нужды НАТО менее современную технику, чем планировалось, заявили в Минобороны ФРГ. Об этом сообщает агентство DPA News.

«В рамках обязательств перед Силами быстрого реагирования НАТО мы будем использовать боевые машины пехоты (БМП) Marder (вместо БМП Puma — прим. «Ленту.ру») с 1 января», — пообещали в ведомстве.

Ранее немецкие власти сообщили о проблемах при эксплуатации БМП Puma. Уточняется, что электроника стала самым уязвимым местом бронетранспортеров, которые не получится починить в ближайшие месяцы.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Эмбер Херд согласилась урегулировать иск о клевете против Джонни Деппа
Эмбер Херд согласилась урегулировать иск о клевете против Джонни Деппа
ФРГ выделит для НАТО менее современную технику
ФРГ выделит для НАТО менее современную технику
Оставляем негатив в уходящем 2022 году: как избавиться от неприятностей и начать Новый год без забот
Оставляем негатив в уходящем 2022 году: как избавиться от
Игроки теперь могут посмотреть свою статистику по Xbox за 2022 год
Игроки теперь могут посмотреть свою статистику по Xbox за 2022 год
Музыкальная пауза с попугаем
Музыкальная пауза с попугаем
В Госдуму внесли проект о выходе из гражданства Украины со дня подачи заявления
В Госдуму внесли проект о выходе из гражданства Украины со дня подачи
Певица Нюша спровоцировала слухи о третьей беременности: "Какой большой живот"
Певица Нюша спровоцировала слухи о третьей беременности: "Какой
VK приготовила серию увлекательных лекций на Новый год
VK приготовила серию увлекательных лекций на Новый год
В Иркутск бортом санавиации доставили пострадавших при пожаре на Марковском месторождении
В Иркутск бортом санавиации доставили пострадавших при пожаре на
Полтора миллиарда рублей направили в 2022 году на ремонт ведущих к Байкалу дорог
Полтора миллиарда рублей направили в 2022 году на ремонт ведущих к
Ночью 20 декабря на улицы Иркутска выйдут три уборочных комплекса для вывоза снега
Ночью 20 декабря на улицы Иркутска выйдут три уборочных комплекса для
Названы сроки перезапуска производства на бывшем заводе Nissan в России
Названы сроки перезапуска производства на бывшем заводе Nissan в

Топ на сегодня

Евгения Медведева пострадала из-за демарша Дани Милохина
Евгения Медведева пострадала из-за демарша Дани Милохина
Стало известно о смерти сооснователя «Донстроя»
Стало известно о смерти сооснователя «Донстроя»
Татьяна Буланова едва не стала жертвой маньяка
Татьяна Буланова едва не стала жертвой маньяка
Татьяна Навка рассказала о Петре Чернышеве
Татьяна Навка рассказала о Петре Чернышеве
Певица Слава провела две адские ночи
Певица Слава провела две адские ночи

Еще по теме

Назначен новый командующий войсками НАТО в Европе
Новая БМП Puma, поступившая в армию ФРГ, оказалась непригодна для войны
Литовские военные с января начнут выполнять дежурство в силах НАТО
НАТО не готово дать отпор в случае нападения России, — немецкие СМИ 